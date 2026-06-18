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18 июня 2026 в 18:09

На Урале таможня обнаружила посылку с раритетной посудой из Великобритании

В Челябинске таможенники обнаружили старинный английский сервиз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники Магнитогорской таможни обнаружили девять столовых приборов из фарфора и керамики в посылке, которую отправили местной жительнице из Великобритании, сообщает пресс-служба Челябинской таможни. Предположительно, посуду произвели в XIX веке.

Установлено, что два соусника и две супницы из керамики изготовлены в Западной Европе в 1891-1900 годах, относятся к предметам коллекционирования и являются культурной ценностью. Пять фарфоровых кружек таковой не являются. Однако аналогичные изделия на международном рынке оцениваются от 80,5 до 130 долларов, — сказано в заявлении.

Согласно закону, ограничения на перемещение товаров, имеющих историческую ценность, накладываются только на их вывоз. Ввоз от уплаты таможенных пошлин освобождается при подтверждении ценности предметов Министерством культуры РФ. В случае с челябинской посылкой такого подтверждения не было, поэтому получательница внесла оплату и получила все девять столовых предметов.

Ранее Солнцевский районный суд Москвы приговорил россиянку к трем годам и трем месяцам колонии за попытку ввезти в страну боевой пистолет с патронами. Суд признал женщину виновной по статье о незаконном перемещении оружия через таможенную или государственную границу.

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