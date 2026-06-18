Путин предложил донести до АСЕАН позицию по Украине Ушаков: Путин предложил членам АСЕАН разъяснить позицию России по Украине

На полях саммита Россия — АСЕАН президент Владимир Путин предложил странам — участницам ассоциации подробно разъяснить российскую позицию по украинскому вопросу, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит Первый канал, эта инициатива вызвала живой интерес.

Он [Путин] просто предложил, если у коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта, то я сделаю. Коллеги проявили заинтересованность, — заявил Ушаков.

Ранее помощник главы российского государства заявил, что атака на белорусский автобус с детьми в Брянской области, осуществленная ВСУ, не способствовала сближению позиций для возможной встречи президента РФ и руководителя Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобные действия лишь отдаляли стороны.

Кроме того, Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер планировали в ближайшее время посетить Россию. Он уточнил, что конкретные даты визита еще не были согласованы.