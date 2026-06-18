Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 18:24

Путин предложил донести до АСЕАН позицию по Украине

Ушаков: Путин предложил членам АСЕАН разъяснить позицию России по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На полях саммита Россия — АСЕАН президент Владимир Путин предложил странам — участницам ассоциации подробно разъяснить российскую позицию по украинскому вопросу, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит Первый канал, эта инициатива вызвала живой интерес.

Он [Путин] просто предложил, если у коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта, то я сделаю. Коллеги проявили заинтересованность, — заявил Ушаков.

Ранее помощник главы российского государства заявил, что атака на белорусский автобус с детьми в Брянской области, осуществленная ВСУ, не способствовала сближению позиций для возможной встречи президента РФ и руководителя Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобные действия лишь отдаляли стороны.

Кроме того, Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер планировали в ближайшее время посетить Россию. Он уточнил, что конкретные даты визита еще не были согласованы.

Власть
Россия
АСЕАН
Владимир Путин
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
Путин пошутил про уставшего переводчика
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Страховая компания пошла на мировую с Собчак
Раскрыто, о чем Путин попросил Орешкина перед встречей с премьером Таиланда
«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание в Шереметьево
Власти Крыма изучают новые способы доставки топлива по суше
«Миротворец», новая профессия, сын: как живет актриса Александра Бортич
В Госдуме отреагировали на идею наказания за съемку дефектов в новостройках
Напавшего с ножом на женщин в храме направили на лечение
Euroclear Bank проиграл битву за отсрочку платежа в России
В Кузбассе спустя трое суток нашли тело пропавшей девочки
Названа причина скопления медуз в Черном и Азовском морях
В Госдуме рассказали, как заставить застройщиков сдавать объекты в срок
В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика
«Пророк»: известный режиссер захотела снять фильм о Жириновском
Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек
В Москве закрыли автосалон, где нашли подозрительную коробку под машиной
Изнасиловал и спрятал в подвале: украинец-наркоман убил семилетнюю соседку
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.