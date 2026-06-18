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18 июня 2026 в 12:46

Атака ВСУ на автобус с детьми отдалила встречу Путина и Зеленского

Ушаков: поведение Украины не приближает встречу Путина и Зеленского

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Атака на белорусский автобус с детьми в Брянской области, осуществленная ВСУ, не способствует сближению позиций для возможной встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя Украины Владимира Зеленского, заявил в комментарии «Вестям» на полях саммита Россия — АСЕАН помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, подобные действия лишь отдаляют стороны.

Это все не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом, — заявил помощник главы государства.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры по Украине могли пройти в одной из стран третьего мира. Он отметил, что, прежде чем выбирать конкретное место для встреч, необходимо было понять, хотят ли мира на Западе и в Киеве.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не видела переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей европейской страны. Она подчеркнула, что на эту роль лучше подошел бы политик из «средних держав».

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Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
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