Атака ВСУ на автобус с детьми отдалила встречу Путина и Зеленского Ушаков: поведение Украины не приближает встречу Путина и Зеленского

Атака на белорусский автобус с детьми в Брянской области, осуществленная ВСУ, не способствует сближению позиций для возможной встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя Украины Владимира Зеленского, заявил в комментарии «Вестям» на полях саммита Россия — АСЕАН помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, подобные действия лишь отдаляют стороны.

Это все не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом, — заявил помощник главы государства.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры по Украине могли пройти в одной из стран третьего мира. Он отметил, что, прежде чем выбирать конкретное место для встреч, необходимо было понять, хотят ли мира на Западе и в Киеве.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не видела переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей европейской страны. Она подчеркнула, что на эту роль лучше подошел бы политик из «средних держав».