«Скелеты посыплются из шкафов»: все о громкой ссоре Рудковской и Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе стала гостем шоу ALEKO in my bag. В ходе интервью она высказалась об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко и его супруге Яне Рудковской. Как ответила продюсер на слова Тутберидзе и какова история их конфликта — в материале NEWS.ru.

Что сказала Тутберидзе о Рудковской и Плющенко

На шоу Тутберидзе много говорила о Плющенко и Рудковской. Сначала речь зашла о переходе фигуристов от одного специалиста к другому: Тутберидзе заявила, что выступает за тренерскую этику в спорте.

«Все время говорю: спортсмены приходят и уходят, мы остаемся, и нам нужно уважать друг друга. Если спортсмен сам пришел к решению, что ты ему надоел, что ему хочется сменить картинку, что он не чувствует результатов — неважно, всем хочется что-то попробовать. Я сама, будучи в спорте, сменила очень много тренеров по разным обстоятельствам. Но спортсмен должен прийти к этому сам. Я не переношу, когда переманивают, когда к этому подводят. Я не переношу, когда говорят: „С тобой не так работают, не подводят к нужным результатам“. Это у меня вызывает агрессию. Нужно самому поработать», — сказала Тутберидзе.

При этом она отметила, что сама никогда не переманивала ни одного фигуриста.

«Не надо перетягивать спортсменов, не надо им рассказывать, что „будет лучше“. Ты не знаешь, как будет. Я вот намеренно никогда никого не переманиваю... потому что ты же должен что-то пообещать взамен, сказать: „У тебя будет лучше, чем было“. А ты уверен, что будет? То есть ты заведомо лжешь», — считает Тутберидзе.

Ведущий шоу, стилист Алеко Надирян напомнил о вопросе журналиста Дмитрия Борисова: бодрит ли Тутберидзе существование конкурентов, которые «переманивают спортсменов», — например, Плющенко.

«На тот момент я считала и сейчас считаю: он еще не был тренером. Объявить себя тренером не значит быть тренером. Я спросила: „А он есть, тренер?“ Не Плющенко, который завоевал множество медалей и состоялся в спорте, все знают его, олимпийский чемпион. А тренер Плющенко. Это уже другой человек. И вот на тот момент я спросила: „А он есть?“ А разнесли по-другому. Это же очень часто происходит. Говоришь что-то, а фразу переиграли», — объяснила Тутберидзе.

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тренер назвала жену Плющенко Яну Рудковскую человеком из сферы шоу-бизнеса. Она объяснила, почему не отвечает на ее высказывания.

«Она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень громко, шумно должно быть… Я же не из этой сферы. Мне совсем не обязательно кому-то вообще что-то отвечать», — отметила Тутберидзе.

При этом она считает, что Рудковская не пытается ее расшатать. Тренер подчеркнула, что ни разу не контактировала с продюсером.

«У нас было только: мы как-то проходили мимо друг друга, она прихватила Даниила Марковича [Глейхенгауза] за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: „Женщина, отойдите, пожалуйста“», — заявила тренер.

Как Рудковская ответила Тутберидзе

После выхода интервью Рудковская ответила Тутберидзе в своем Telegram-канале. Сначала она высказалась на тему переманивания фигуристов: продюсер напомнила, как Никита Сарновский покинул академию Плющенко в марте 2026 года и перешел к Тутберидзе после победы на чемпионате России по прыжкам.

«Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии. Так хотели показать накатанный Евгением с Никитой уникальный прыжковый контент на его последних стартах, но, увы, ваш план провалился. Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на „одной ноге“ выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он — проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м», — написала Рудковская.

Затем продюсер ответила на слова Тутберидзе о том, что Плющенко не является тренером.

«Мой муж, которого вы не считали тренером (кстати, а теперь считаете?), на всех крупных стартах конкурирует с вашим штабом не только в юниорах, но и во взрослых. Победа на этапе Гран-при, бронза на ЧР и ЧМ Саши Трусовой. Серебро и бронза Сони Муравьевой на ЧР. Серебро на ЧР среди юниоров, победа на финале Гран-при и этапе Гран-при в Кошице — Вероники Жилиной. Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах — два года его выигрывают Лена Костылева с Евгением», — написала Рудковская.

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер описала свою версию взаимодействия с Глейхенгаузом на одном из турниров.

«После выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды — а я шла последней, — я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жестко и ему, и вам. Со мной была охрана, которая очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже, действительно, готова была его взять „за грудки“, но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес», — утверждает Рудковская.

При этом супруга Евгения Плющенко отметила, что Тутберидзе якобы направила жалобу в Федерацию фигурного катания на коньках РФ (ФФККР). Поводом для жалобы стала выдача Рудковской аккредитации на мероприятие.

«Вы тогда так опешили от моего ответа, что потом жаловались федерации — почему „жена тренера“ (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам тогда еще объяснили, что я — гендиректор и совладелица клуба „Ангелы Плющенко“ и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. „Женщина, отойдите“ — там не было. Не сочиняйте», — объяснила Рудковская.

Также продюсер припомнила момент, когда к Тутберидзе «поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания», намекая на допинговый скандал Камилы Валиевой. По ее мнению, в школу тренера приходят уже готовые спортсмены с элементами, а уходящих «называют предателями». Рудковская дала понять Тутберидзе, что и в следующий раз отмалчиваться не будет.

«При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов», — написала Рудковская.

Позднее продюсер объяснила, почему в такой форме ответила Тутберидзе.

Фигурист Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только — в этот. Надеюсь, до нее дошло и следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься — люби и саночки возить!» — сказала Рудковская.

История конфликта Тутберидзе с Плющенко и Рудковской

13 декабря 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Плющенко предположил, что спортсменка хочет определиться, с кем дальше тренироваться.

«Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? <...> Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше», — высказал мнение Плющенко.

В ответ в команде Тутберидзе заявили, что Плющенко якобы ничему не научил ни одного фигуриста.

«Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе», — заявила команда тренера.

Фигуристы уходят от Плющенко к Тутберидзе или наоборот с 2020 года. Сначала команду олимпийского чемпиона пополнили Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Алена Косторная, которые ранее тренировались у Тутберидзе. Косторная отмечала, что у Плющенко ей гораздо комфортнее. Однако спустя год она вернулась к предыдущему тренеру. В середине января 2026-го Трусова также объявила о возвращении к Тутберидзе.

София и Никита Сарновские перешли к Тутберидзе в марте 2026-го. Плющенко считает, что тренер переманила его спортсменов.

«В следующий раз, когда вы (Тутберидзе. — NEWS.ru) захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им „компоненты“ и „места в сборной“. Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной — как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Фигуристка София Сарновская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тутберидзе в интервью Okko Sport рассказала, что мать Сарновских позвонила ей в середине января. По словам тренера, женщина была в «очень эмоциональной тревоге за свою дочь».

«Я маме сказала: „Вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы очевидно в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально и, как показывает практика, работают хорошо“. Потому что эти дети так или иначе… да, где-то там проваливаются, но они все равно в „топах“, их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, точно неправильно. Любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным», — сказала Тутберидзе.

Она попросила мать фигуристов успокоиться, потому что впереди у них было несколько ключевых стартов. Тутберидзе отметила, что София и Никита хорошо выступали.

«Я наблюдала, что их выводят, с ними работают. И для себя решила, что все хорошо, потому что я, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к уходу спортсменов. Это неверное решение. Но потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы „Ангелы Плющенко“. Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: „Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли“. И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, мы ушли, можно ли мы к вам придем», — сказала Тутберидзе.

По словам Плющенко, 5 марта работающий в штабе Тутберидзе тренер Сергей Дудаков сообщил коллеге олимпийского чемпиона, что брат и сестра перейдут к ним в мае. В этот же день Никита в разговоре с Плющенко подтвердил эту информацию.

«Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфу не от моих спортсменов, которых тренировал семь лет, и их родителей, а от „дружеского“ нам штаба мне было неприятно. Мне говорили, что обработка уже началась после прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить… В связи с этим у меня один-единственный вопрос: „А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая?“ Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей? Коллеги, вам самим не смешно?» — написал Плющенко в Telegram-канале.

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