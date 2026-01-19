Атака США на Венесуэлу
Трусова объявила о возвращении к соревнованиям под руководством Тутберидзе

Александра Трусова Александра Трусова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская фигуристка Александра Трусова в ближайшее время вернется к соревнованиям под руководством тренера Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости. Первым стартом спортсменки станет чемпионат России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

Фигуристка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024-м она участвовала в предсезонных прокатах сборной России, на которых пыталась выполнить четверные прыжки, однако после выступления решила не форсировать свое возвращение. 6 августа 2025 года у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

21-летняя Трусова является вице-чемпионкой Олимпийских игр 2022 года, а также бронзовым призером чемпионата мира — 2021. Также в ее активе две медали первенств Европы.

Ранее Трусова поделилась снимками после родов. Спортсменка опубликовала фотографию из спортзала, отметив, что уже ощущает, как все ее тело пришло в рабочую форму. Она добавила, что долгие тренировки перед ледовыми шоу и сами выступления быстро вернули ее в строй. По словам фигуристки, ей также говорят, что форма значительно улучшится после завершения грудного вскармливания.

