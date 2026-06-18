Экс-футболист назвал причину провального старта Португалии на ЧМ-2026

Сборная Португалии провалила начало чемпионата мира по футболу — 2026, потому что звездные футболисты команды провели длинный тяжелый сезон и не успели набрать форму, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Как отметил бывший футболист, Криштиану Роналду остается в составе из-за того, что он — легендарная личность.

Роналду соответствует стилю игры главного тренера, он его будет выпускать. Опять же хорошие отношения, легендарная личность. Он не в форме, видно по его движениям и открываниям. Резкость пропала, скорость. Все-таки чувствуется, что 41 год. Россыпь звездных игроков провела длинный тяжелый сезон. Нужно набирать форму и искать мотивацию. Первые игры ни о чем не говорят, многие команды еще разыгрываются, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с Конго — 1:1.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира — 2026.