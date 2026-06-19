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19 июня 2026 в 14:59

Лавров объяснил, на что рассчитывает ЕС беспрецедентным продлением санкций

Лавров: продление санкций на год говорит о том, что Европа хочет капитуляции РФ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Продление санкций Евросоюзом сразу на год дает лишний сигнал, что Европа хочет капитуляции Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, западные страны решили «серьезно взяться за Россию». Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

На саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать, — подчеркнул министр.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что решение ЕС продлить санкции не нанесет особого вреда Москве. По его словам, Россия — суверенная страна, она «как развивалась, так и будет развиваться».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что попытки Евросоюза вести диалог с Россией с позиции силы не имеют перспектив. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такой подход не приведет к конструктивным результатам.

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