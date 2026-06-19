В Кремле ответили на силовую риторику ЕС Песков: разговоры Евросоюза с Россией с позиции силы бесполезны

Попытки Евросоюза вести диалог с Россией с позиции силы не имеют перспектив, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой подход не приведет к конструктивным результатам, передает пресс-служба Кремля, сообщает ТАСС.

Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств. По данным СМИ, многие страны не были заранее проинформированы о соответствующей инициативе. Особенно резко на ситуацию отреагировали страны Балтии.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны ЕС уже не знают, что еще придумать, вводя запрет на въезд для российских граждан, служивших в ВС РФ после начала специальной военной операции. Во время брифинга дипломат отметила, что дело дошло до откровенно параноидальных идей.

Представитель МИД России также заявила, что Москва даст жесткий ответ на последние санкции Евросоюза. Она отметила, что вопрос ответных мер поднимался уже неоднократно. По словам дипломата, заявления о заботе о судьбах мира, продовольственной и энергетической безопасности противоречат вводимым санкциям.