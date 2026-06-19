«Несмотря ни на что»: Песков оценил работу ПВО ВС России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что системы ПВО, «несмотря ни на что», демонстрируют высокие показатели работы. Таким образом он прокомментировал массированную атаку дронов на Москву 18 июня, передает РИА Новости.

Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что, — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в результате вчерашней атаки беспилотников повреждены 18 многоквартирных домов. Больше всего повреждений зафиксировали в Котельниках и в Люберцах.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что создание боевого армейского резерва страны поможет защитить Москву от дронов Вооруженных сил Украины. Он отметил, что отряды БАРС в составе мобильных огневых групп могли выполнять задачи по охране стратегических предприятий региона.

Также военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев, атакуя Москву, пытается повлиять на главу Белого дома Дональда Трампа и изменить его позицию по украинскому конфликту. По его словам, ВСУ используют не только боевые, но и психологические методы, делая российскую столицу главной целью своих ударов.