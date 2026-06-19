Песков раскрыл реакцию Кремля на массированные атаки ВСУ Песков: Россия принимает все меры по ликвидации последствий атак БПЛА

Дроновые атаки ВСУ на Москву продолжаются, однако все необходимые меры по устранению их последствий принимаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, именно так он прокомментировал массированный удар по российской столице 18 июня.

Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». Также были перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что атаки украинских беспилотников на транспортный цех станции приобрели систематический характер и создавали серьезные сложности для работы объекта. Там отметили, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех подвергся массированному удару дронов ВСУ.

Также штаб обороны ДНР сообщил, что система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских беспилотников над территорией республики. Уточняется, что цели были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами.