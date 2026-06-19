Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще шесть украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице были сбиты 25 вражеских БПЛА.

Уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов, летевших на Москву. Четыре вражеских БПЛА были ликвидированы около 12:27 мск, еще четыре — в 12:31 мск. Затем, в 12:34 мск, были сбиты еще два беспилотника ВСУ, уточнил Собянин.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 19 июня уничтожила в небе над Россией 133 беспилотника. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 12 регионов страны — Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, а также Крым и Московский регион.