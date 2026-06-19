Диетолог рассказала, как выбрать качественные и свежие ягоды Диетолог Вахрушева призвала перед покупкой ягод оценивать их внешний вид и запах

Перед покупкой ягод важно оценить их внешний вид и запах, напомнила в беседе с Angarsky диетолог Ольга Вахрушева. По ее словам, качественный продукт не должен быть с повреждениями или признаками плесени.

Свежие ягоды обычно имеют упругую форму без потеков сока, а также естественный приятный аромат без кисловатых нот, отметила Вахрушева. Эксперт уточнила, что суточная норма ягод для взрослого человека составляет 150–200 граммов, что позволяет извлечь пользу без излишней нагрузки на пищеварительный тракт.

Диетолог добавила, что единых ограничений для всех ягод не существует, однако различия между ними важны. Она подчеркнула: кислые ягоды могут быть нежелательны при болезнях желудка, а сладкие требуют осторожности при нарушениях углеводного обмена. Всегда стоит учитывать индивидуальные особенности.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке вызывают неприятные симптомы.