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19 июня 2026 в 14:23

Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке

Воробьев: погибшая из-за последствий атаки БПЛА девочка находилась в Раменском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Восьмилетняя девочка, ставшая жертвой последствий вчерашней атаки беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье, находилась в Раменском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в МАКСе. Ребенок погиб во время пожара, возникшего в результате инцидента.

К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала, — написал глава региона.

Воробьев подчеркнул, что первоочередной задачей властей сейчас является оказание помощи всем пострадавшим от атаки и максимально оперативное устранение ее последствий. Губернатор также привел данные о масштабах разрушений: вчера в Подмосковье были повреждены 18 многоквартирных домов. Из них 13 пострадавших зданий находятся в Котельниках, два — в Люберцах, а по одному дому повреждено в Раменском, Жуковском и Балашихе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин на регулярной основе получает оперативные сводки, касающиеся атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Представитель Кремля уточнил, что информация поступает несколько раз в течение дня.

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