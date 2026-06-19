Доцент сделал прогноз по ключевой ставке на основе заседания Центробанка

Центральный банк продолжит постепенно снижать ключевую ставку в летний период, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его словам, российские вкладчики смогут рассчитывать на выгодные условия по рублевым депозитам.

Решение о снижении ключевой ставки на 0,25% немного неожиданное. Большинство экспертов ожидали 0,5%. Ее дальнейшее падение в течение года будет плавным. В июле Банк России снизит ключ на 0,25% или 0,5%. Действия Центробанка поддерживает фактор снижения уровня годовой инфляции. Также в текущих реалиях высокий ключ способствует привлекательности сбережений в рублях. Рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год, — высказался Щербаченко.

Он отметил, что кредитная активность в последние месяцы заметно возросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. По словам доцента, эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Центробанка по ключевой ставке. Эксперт предположил, что до конца года она останется в пределах 11–12%.

На данный момент депозиты остаются достаточно интересными, в том числе поскольку ставки по ним в два раза выше уровня годовой инфляции. Летом они будут около 12–13% на три месяца и около 12% на полгода. Проценты по вкладам в 20 крупнейших банках России выросли за последний месяц, несмотря на снижение ключа. Основная причина: люди постепенно забирают средства со вкладов после высоких ставок, растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также расходов на отпуска, — заключил Щербаченко.

Ранее стало известно, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным регулятора, рост экономики продолжается умеренными темпами после кратковременного спада в начале года.