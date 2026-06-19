Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 14:46

Доцент сделал прогноз по ключевой ставке на основе заседания Центробанка

Доцент Щербаченко: Центробанк продолжит плавно снижать ключевую ставку летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральный банк продолжит постепенно снижать ключевую ставку в летний период, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его словам, российские вкладчики смогут рассчитывать на выгодные условия по рублевым депозитам.

Решение о снижении ключевой ставки на 0,25% немного неожиданное. Большинство экспертов ожидали 0,5%. Ее дальнейшее падение в течение года будет плавным. В июле Банк России снизит ключ на 0,25% или 0,5%. Действия Центробанка поддерживает фактор снижения уровня годовой инфляции. Также в текущих реалиях высокий ключ способствует привлекательности сбережений в рублях. Рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год, — высказался Щербаченко.

Он отметил, что кредитная активность в последние месяцы заметно возросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. По словам доцента, эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Центробанка по ключевой ставке. Эксперт предположил, что до конца года она останется в пределах 11–12%.

На данный момент депозиты остаются достаточно интересными, в том числе поскольку ставки по ним в два раза выше уровня годовой инфляции. Летом они будут около 12–13% на три месяца и около 12% на полгода. Проценты по вкладам в 20 крупнейших банках России выросли за последний месяц, несмотря на снижение ключа. Основная причина: люди постепенно забирают средства со вкладов после высоких ставок, растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также расходов на отпуска, — заключил Щербаченко.

Ранее стало известно, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным регулятора, рост экономики продолжается умеренными темпами после кратковременного спада в начале года.

Экономика
Центробанк
ключевая ставка
вклады
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП
Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог
Иран снова закрыл Ормузский пролив
Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться
Политолог ответил, какие страны ЕС выступают против переговоров с Россией
Набиуллина рассказала о своей болезни
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке
Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой
Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России
«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми
«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ
Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди
Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся
Город в Сибири столкнулся с нашествием мошкары из-за аномальной погоды
Аналитик объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.