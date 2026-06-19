Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае

В Пермском крае спасатели извлекли тело мужчины из реки Барда около деревни Проносное, пишет perm.aif.ru со ссылкой на МЧС России. Труп обнаружили в Березовском округе.

На место прибыли четыре сотрудника Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Служащие МЧС России к происшествию не привлекались.

Ранее в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана до 10 лет. Скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.