В Москве начнут тестировать новый способ пополнения «Тройки» Ликсутов: карту «Тройка» летом можно будет пополнять цифровым рублем

В Москве летом начнут тестировать пополнение «Тройки» с помощью цифрового рубля, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он отметил, что Москва одной из первых внедрит новый платежный инструмент в городском транспорте.

Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платежного решения в приложении «Метро Москвы». После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля, — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что все операции с цифровым рублем надежно защищены, и третья форма национальной валюты позволит приобретать билеты без ввода банковских реквизитов. Известно, что за выпуск цифровой валюты отвечает Банк России.

Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук заявил, что цифровой рубль в будущем может изменить использование наличных денег. По его словам, появление новой формы национальной валюты повлияет на структуру финансовых расчетов.