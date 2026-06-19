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19 июня 2026 в 13:06

В Москве начнут тестировать новый способ пополнения «Тройки»

Ликсутов: карту «Тройка» летом можно будет пополнять цифровым рублем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве летом начнут тестировать пополнение «Тройки» с помощью цифрового рубля, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он отметил, что Москва одной из первых внедрит новый платежный инструмент в городском транспорте.

Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платежного решения в приложении «Метро Москвы». После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля, — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что все операции с цифровым рублем надежно защищены, и третья форма национальной валюты позволит приобретать билеты без ввода банковских реквизитов. Известно, что за выпуск цифровой валюты отвечает Банк России.

Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук заявил, что цифровой рубль в будущем может изменить использование наличных денег. По его словам, появление новой формы национальной валюты повлияет на структуру финансовых расчетов.

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