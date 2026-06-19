Цифровой рубль может изменить использование наличных денег

Введение цифрового рубля может привести к перераспределению использования наличных и безналичных денег в России, заявил РИА Новости генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. По его словам, появление новой формы национальной валюты повлияет на структуру денежных расчетов.

При этом оценить масштаб этих изменений пока невозможно. Трачук отметил, что сейчас сложно прогнозировать, как внедрение цифрового рубля отразится на объемах выпуска и заказа банкнот.

С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных, — считает глава Гознака.

По плану, крупнейшие банки страны должны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. Позднее это требование будет распространено и на остальные кредитные организации.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что россияне быстро привыкнут к новой форме денег, поскольку операции с цифровым рублем не предполагают участия банков-посредников и взимания комиссий с физических лиц. Это делает расчеты быстрыми, удобными и прозрачными.