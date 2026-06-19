Объявлен первый лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот»

На пресс-конференции, посвященной юбилейной 35-й театральной премии «Хрустальная Турандот», режиссер Борис Беленький объявил победителя в номинации «За честь и достоинство». Им стал президент Александринского театра, режиссер Валерий Фокин, передает журналист NEWS.ru.

Валерию Фокину в этом году исполнилось 80 лет. Он полон творческой энергии и недавно поставил в Театре Наций потрясающий спектакль по Льву Толстому «Обыкновенная смерть», — подчеркнул Беленький.

Он напомнил, что впервые «Хрустальная Турандот» — премия в области театрального искусства — была вручена в 1991-м году и тесно связана с Театром Вахтангова, где проходило награждение лауреатов. В этом сезоне, по мнению режиссера, театр представил социально значимую постановку по произведению Томаса Манна «Иосиф и его братья». Спектакль напоминает зрителям о «вечных библейских ценностях и силе братской любви».

В этом году церемонию вручения премии будут вести актриса Лиза Арзамасова и артист Московского театра оперетты Александр Бабик. По мнению звезды «Папиных дочек», современный мир, несмотря на развитие технологий, не утратил интерес к классике и элегантности.

В сегодняшнем бушующем мире многие ценят классику и одновременно поиск прекрасного. Именно эти качества 35 лет отличают «Хрустальную Турандот», воплощающую стиль и элегантность. Для меня участие в премии не работа, а большая честь, — поделилась она.

Ранее сообщалось, что в России появилась Национальная кинопремия детского и подросткового контента «Хлопушка». Церемония вручения может стать первым шагом появления структуры, которая будет оценивать эффективность создания семейных проектов.