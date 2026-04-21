Путин наградил победителя премии «Служение»: самые яркие кадры церемонии

В Москве в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Служение». Одну из статуэток вручил лично президент РФ Владимир Путин. Награду из рук главы государства получил победитель в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» директор Серпейской средней общеобразовательной школы, депутат Мещовского муниципального округа Калужской области Евгений Филонов.

«Служение» — главная муниципальная премия страны. В рамках церемонии награды вручили 40 победителям и лауреатам. Их присваивают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Путин выразил особую благодарность муниципальным командам, работающим на новых территориях России — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных и других регионах, подвергающихся атакам ВСУ.

На церемонии присутствовали высокопоставленные гости — вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и другие. Ведущими премии были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Перед гостями мероприятия выступили Надежда Кадышева, Юрий Антонов, Дмитрий Дюжев и другие артисты.

