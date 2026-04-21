Путин наградил победителя премии «Служение»: самые яркие кадры церемонии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
В Москве в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Служение». Одну из статуэток вручил лично президент РФ Владимир Путин. Награду из рук главы государства получил победитель в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» директор Серпейской средней общеобразовательной школы, депутат Мещовского муниципального округа Калужской области Евгений Филонов.
«Служение» — главная муниципальная премия страны. В рамках церемонии награды вручили 40 победителям и лауреатам. Их присваивают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Путин выразил особую благодарность муниципальным командам, работающим на новых территориях России — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных и других регионах, подвергающихся атакам ВСУ.
На церемонии присутствовали высокопоставленные гости — вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и другие. Ведущими премии были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Перед гостями мероприятия выступили Надежда Кадышева, Юрий Антонов, Дмитрий Дюжев и другие артисты.
Самые яркие кадры церемонии награждения победителей премии «Служение» — в фотогалерее NEWS.ru.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Певец Юрий Антонов выступает на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручает приз за 1-е место мэру Казани Ильсуру Метшину на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Алексей Татаринцев выступает на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Ведущие церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель
Президент РФ Владимир Путин вручил приз в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову
Церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и ветеран СВО председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов (в центре слева направо) на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступают на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Актер Дмитрий Дюжев выступает с артистами ансамбля на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
