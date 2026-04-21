Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:20

Путин наградил победителя премии «Служение»: самые яркие кадры церемонии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Служение». Одну из статуэток вручил лично президент РФ Владимир Путин. Награду из рук главы государства получил победитель в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» директор Серпейской средней общеобразовательной школы, депутат Мещовского муниципального округа Калужской области Евгений Филонов.

«Служение» — главная муниципальная премия страны. В рамках церемонии награды вручили 40 победителям и лауреатам. Их присваивают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Путин выразил особую благодарность муниципальным командам, работающим на новых территориях России — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных и других регионах, подвергающихся атакам ВСУ.

На церемонии присутствовали высокопоставленные гости — вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и другие. Ведущими премии были Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Перед гостями мероприятия выступили Надежда Кадышева, Юрий Антонов, Дмитрий Дюжев и другие артисты.

Самые яркие кадры церемонии награждения победителей премии «Служение» — в фотогалерее NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Юрий Антонов выступает на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручает приз за 1-е место мэру Казани Ильсуру Метшину на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Алексей Татаринцев выступает на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ведущие церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин вручил приз в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и ветеран СВО председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов (в центре слева направо) на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступают на церемонии вручения наград победителям III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Дмитрий Дюжев выступает с артистами ансамбля на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Общество
премия
Владимир Путин
награды
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.