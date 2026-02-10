Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять

Многие сотрудники уверены, что премия — это всегда добрая воля начальства, а ее невыплату можно списать на «трудные времена». Однако в большинстве случаев ежемесячная или квартальная премия — такая же законная часть дохода, как и оклад. NEWS.ru рассказывает, какие премии работодатель обязан платить по закону, кто имеет на них право даже после увольнения и что делать, если деньги так и не поступили на карту.

Какими бывают виды премии

Премии первого типа выплачиваются работникам на регулярной основе, устанавливаются с учетом факторов производственного процесса (количественные и/или качественные показатели труда) и характеризуют уровень квалификации работника (стаж, квалификационную категорию и т. п.), говорит NEWS.ru партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании STREAM Анастасия Зайцева.

По ее словам, такие премии входят в систему оплаты труда и являются полноценной частью заработной платы с соответствующими обязанностями работодателя по ее выплате (при выполнении всех условий премирования).

«Частью заработной платы являются именно те премии, которые входят в систему оплаты труда по ст. 135 ТК РФ», — добавляет в беседе с NEWS.ru юрист АБ КИАП Рустам Большаков.

Что это значит на практике? Если в вашем трудовом договоре, коллективном договоре или в отдельном «Положении о премировании» черным по белому прописано: «При выполнении плана продаж на 100% сотруднику выплачивается ежемесячная премия в размере 30% от оклада» — это уже не бонус, а обязательное условие. Вы выполнили — вам обязаны заплатить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Второй вид — премия по ст. 191 ТК РФ, и это разовое поощрение. Она действительно является добровольным актом со стороны работодателя. Ее выплачивают «за добросовестный труд», к профессиональному празднику, юбилею сотрудника или компании. Никаких предварительных условий и критериев для ее получения нет, а значит, и требовать ее, ссылаясь на законы, сотрудник не может.

При этом подобные «непроизводственные» премии работодатель не может относить к расходам на оплату труда для целей определения базы по налогу на прибыль, замечает Зайцев.

Кто может претендовать на премию

Круг получателей определяет сам работодатель во внутренних документах. «Обычно в компаниях действует отдельный локальный нормативный акт, разъясняющий основания, условия, порядок и период выплаты премии, — положение о премировании. Так, указанное положение закрепляет круг лиц, которым может быть выплачена премия», — говорит эксперт.

В этом положении может быть указано, что премию получают все сотрудники, только определенные отделы (например, коммерческие) или только лица, занимающие руководящие должности.

Любопытно, что право на нее сохраняется даже после увольнения.

«Претендовать на премию также могут уволенные работники, если это прямо предусмотрено положением о премировании», — отмечает Рустам Большаков.

Например, если в компании принято выплачивать годовую премию по итогам декабря, а сотрудник уволился в ноябре, отработав почти весь год, он имеет полное право на пропорциональную часть этой премии, но только если такое правило прямо зафиксировано во внутренних документах.

Если же премия установлена трудовым договором, то она положена только конкретному работнику, добавляет Зайцева.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как изменились правила лишения премии

Долгое время премии рассматривались не только как способ стимулирования или поощрения работников, но и как неофициальный способ наказания за дисциплинарные нарушения. «Выплата или невыплата премии рассматривалась как право работодателя, которое он мог использовать в том числе в виде невыплаты премии провинившимся работникам», — напоминает Зайценва.

В 2023 году Конституционный суд РФ указал, что произвольно лишать сотрудников премии за любой проступок — незаконно. Теперь для того чтобы снизить премию из-за дисциплинарного взыскания, это условие должно быть четко прописано в коллективном договоре или внутренних документах компании.

Причем суд не просто обязал работодателей прописывать эти правила, но и установил для них жесткие рамки по сроку и размеру, продолжает юрист. Первое — снизить можно премию только за тот период, в котором было совершено нарушение и вынесено взыскание (например, за конкретный месяц). Второе — сумма снижения не может превышать 20% от месячной зарплаты сотрудника.

В 2025 году данные правила закрепили в Трудовом кодексе РФ, напомнила Зайцева.

Что делать, если премию не выплатили

Если вы уверены, что выполнили все условия для получения премии, входящей в систему оплаты труда, а деньги вам не перечислили, действовать нужно последовательно и грамотно.

В первую очередь необходимо собрать доказательства. Это основа для любых дальнейших шагов. Вам необходимо иметь подтверждение, что вы выполнили те самые условия из «Положения о премировании». Сохраните:

Фото: Shutterstock/FOTODOM

отчеты, подтверждающие выполнение плана (скрины из CRM, Excel-таблицы, подписанные руководителем отчеты);

письменную или электронную переписку, где руководитель или HR подтверждают ваши показатели;

любые другие документы, фиксирующие ваш результат.

Второй шаг — направить досудебную претензию. Прежде чем бежать в суд, эксперты настоятельно рекомендуют оформить свои требования официально.

«Несмотря на то что закон не предписывает соблюдать досудебный порядок, рекомендуется начать с направления работодателю досудебной претензии. Этот механизм может помочь избежать обращения в суд и сэкономить время», — советует Большаков.

В претензии нужно четко сослаться на пункты вашего трудового договора или «Положения о премировании», привести доказательства выполнения условий и потребовать выплатить премию в установленный срок. Часто на этом этапе вопрос решается, так как компания понимает серьезность ваших намерений и юридическую обоснованность претензии.

Если претензию проигнорировали, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда (Роструд). Трудовая инспекция проведет проверку и, если нарушения подтвердятся, вынесет работодателю предписание об устранении нарушений и может привлечь его к административной ответственности (штраф по ст. 5.27 КоАП РФ).

Помимо самой премии, через суд можно взыскать проценты за каждый день задержки и даже компенсацию морального вреда, напоминает Рустам Большаков.

