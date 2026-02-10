Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыто, когда работодателю грозит штраф из-за премии сотруднику

Профессор Шестерякова: штраф за невыплату премии может составить 50 тыс. рублей

Работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, могут получить штраф до 50 тыс. рублей, сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова. По ее словам, премирования регулируются нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, — сказала Шестерякова.

Ранее адвокат Надежда Борзенко перечислила незаконные случаи увольнения работников. По ее словам, нельзя это делать, пока сотрудник находится в отпуске или на больничном. Особой защитой, по словам юриста, пользуются беременные женщины и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Она отметила, что сотрудники, совмещающие труд с учебой, не могут быть уволены в период сессии или защиты диплома.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина информировала, что для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи. Эксперт отметила, что в качестве подтверждения подойдут письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале или сообщения в мессенджерах. Она посоветовала также составить письменное обращение к работодателю с просьбой оформить время переработок.

