Лавров поделился ожиданиями России от меморандума между США и Ираном

Лавров поделился ожиданиями России от меморандума между США и Ираном Лавров: Россия надеется на соблюдение договора между США и Ираном

Россия надеется, что подписанный меморандум между США и Ираном позволит не допустить возобновления насилия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, Москва ожидает соблюдения этого документа двумя сторонами конфликта. Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия, — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании «безоговорочной капитуляцией» Ирана. По его мнению, Вашингтон нанес Тегерану поражение. Политик напомнил, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что одобрил заключение меморандума с США об окончании конфликта. Он также заявил, что изначально выступал против переговоров и сделки с США, однако президент Масуд Пезешкиан убедил его изменить позицию.