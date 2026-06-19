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19 июня 2026 в 15:07

«Будет полезно»: Лавров призвал США обратить внимание на теракты Киева

Лавров: США должны ознакомиться со сведениями о терактах Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американской стороне следует ознакомиться со сведениями о терактах Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, переговорщикам от США Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу будет полезно узнать о террористической сущности украинского руководства. Трансляция выступления велась на сайте МИД РФ.

Повестка встреч всегда складывается из того, что происходит «на земле». И мне кажется, будет полезно нашим американским коллегам лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Таких фактов множество, — сказал министр.

Лавров также отметил, что сроков визита в Москву Уиткоффа и Кушнера пока нет. По его словам, в Вашингтоне были заняты урегулированием конфликта на Ближнем Востоке.

До этого глава МИД РФ подчеркнул, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, вызвало удивление. По его словам, США действительно оказывают поддержку Киеву, в том числе через санкционную политику и программы содействия военно-промышленному сектору Украины. Вместе с тем Россия положительно оценивает готовность Штатов к диалогу.

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