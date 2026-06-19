«Не менее 14 ударов»: ВСУ без разбора начали бить по ЗАЭС На ЗАЭС заявили о массовых атаках ВСУ на транспортный цех станции

Атаки украинских беспилотников на транспортный цех Запорожской АЭС приобрели систематический характер и создают серьезные трудности для работы объекта, заявила пресс-служба станции в Telegram-канале. Там отметили, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех ЗАЭС подвергся массированному удару дронов ВСУ — зафиксировано не менее 14 попаданий. В результате одного из них в боксе транспортного цеха вспыхнул пожар.

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное — пострадавших нет, — заявила пресс-служба станции.

Там добавили, что цель подобных атак — дестабилизировать транспортную инфраструктуру предприятия, нарушить логистику и затруднить доставку персонала, тем самым формируя дополнительные угрозы для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Несмотря на продолжающиеся провокации, сотрудники станции принимают все необходимые меры для поддержания стабильной и безопасной работы объекта.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе Европы и самой Украины. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.