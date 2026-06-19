Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 12:52

Врач перечислила неожиданные причины внезапных синяков на теле

Врач Терехова: дефицит микроэлементов может вызывать патологические синяки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит микроэлементов и витаминов, нарушения свертываемости крови, сбои в работе печени, эндокринные и аутоимунные заболевания могут вызывать патологические синяки на теле, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» гастроэнтеролог Татьяна Терехова. По ее словам, подобная проблема может быть признаком онкологии и возрастных изменений.

При аутоимунных заболеваниях может происходить воспаление сосудистой стенки и повышаться склонность к появлению гематом. Именно печень отвечает за синтез ряда белков, необходимых для нормального свертывания крови. Заболевания этого органа создают вероятность повышенной кровоточивости и увеличивают риск образования синяков, — уточнила Терехова.

Она добавила, что некоторые лекарственные препараты, в частности антибиотики, антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты и гормональные контрацептивы, также могут привести к образованию синяков. Другой неочевидной причиной может быть варикозное расширение вен. При внезапном появлении гематом следует посетить врача и сдать анализы.

Ранее дерматолог и онколог Наталия Гайдаш заявила, что удаление родинок безопасно для жизни в любом возрасте. Она также напомнила, что защищать солнцезащитным кремом нужно не только лицо и плечи, но и шею c декольте. В противном случае можно «заработать» раннее старение и даже развитие рака.

Здоровье
врачи
заболевания
гастроэнтерологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог назвал причины нарушения социализации собаки
Почему не работает Telegram сегодня, 19 июня: замедление, заблокируют ли
Объявлен первый лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот»
Власти одного региона опровергли слухи о запрете электросамокатов
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.