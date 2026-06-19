Врач перечислила неожиданные причины внезапных синяков на теле

Дефицит микроэлементов и витаминов, нарушения свертываемости крови, сбои в работе печени, эндокринные и аутоимунные заболевания могут вызывать патологические синяки на теле, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» гастроэнтеролог Татьяна Терехова. По ее словам, подобная проблема может быть признаком онкологии и возрастных изменений.

При аутоимунных заболеваниях может происходить воспаление сосудистой стенки и повышаться склонность к появлению гематом. Именно печень отвечает за синтез ряда белков, необходимых для нормального свертывания крови. Заболевания этого органа создают вероятность повышенной кровоточивости и увеличивают риск образования синяков, — уточнила Терехова.

Она добавила, что некоторые лекарственные препараты, в частности антибиотики, антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты и гормональные контрацептивы, также могут привести к образованию синяков. Другой неочевидной причиной может быть варикозное расширение вен. При внезапном появлении гематом следует посетить врача и сдать анализы.

Ранее дерматолог и онколог Наталия Гайдаш заявила, что удаление родинок безопасно для жизни в любом возрасте. Она также напомнила, что защищать солнцезащитным кремом нужно не только лицо и плечи, но и шею c декольте. В противном случае можно «заработать» раннее старение и даже развитие рака.