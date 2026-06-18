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18 июня 2026 в 14:45

Онколог опровергла популярный миф о родинках

Врач Гайдаш: на самом деле удаление родинок безопасно для жизни в любом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На самом деле удаление родинок безопасно для жизни в любом возрасте, заявила в беседе с «Радио 1» дерматолог и онколог Наталия Гайдаш. Она также напомнила, что защищать солнцезащитным кремом нужно не только лицо и плечи, но и шею c декольте. В противном случае можно «заработать» раннее старение и даже развитие рака.

Есть стойкое убеждение, особенно у людей за 50, что после удаления родинки грозит смерть, но это мифология. Когда меланому вырастили до таких размеров, что сделать уже ничего нельзя, тогда прогноз неблагоприятный. А при раннем выявлении риски снижаются, — подчеркнула Гайдаш.

Врач предупредила, что дети до трех лет находятся в группе особого риска. Дело в том, что солнечные ожоги в раннем возрасте кратно увеличивают риск новообразований кожи. Специалист также порекомендовала родителям следить за тем, чтобы ребенок до 10 лет находился на пляже только до 10:30 утра и после 15:00 дня, и был обязательно в панамке.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова предупредила, что неправильный загар грозит ускорением старения и появлением меланом. По ее словам, перегрев также опасен ожогами и шелушением кожи.

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