В Подмосковье выплатят компенсации всем пострадавшим после атаки ВСУ

В Подмосковье выплатят компенсации всем пострадавшим после атаки ВСУ Воробьев: все пострадавшие при атаке БПЛА в Подмосковье получат компенсации

Компенсационные выплаты предусмотрены для всех пострадавших в результате атаки беспилотников на Подмосковье, заявил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что власти будут информировать о ходе оказания помощи.

Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Будем информировать, — сказал он.

Ранее Воробьев сообщил, что из-за последствий атаки БПЛА 18 июня во время пожара в Жуковском погибла восьмилетняя девочка. Кроме того, после атаки в Подмосковье повреждено 18 домов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит нанесение ударов по объектам на Украине. Также он назвал впечатляющими кадры последствий атак Вооруженных сил РФ.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, на место падения обломков оперативно прибыли экстренные службы.