Песков объяснил необходимость контактов России и ЕС Песков: контакты РФ и ЕС нужны для обсуждения актуальных вопросов

Контакты РФ и ЕС нужны для обсуждения насущных вопросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, это диктует сама логика здравого смысла.

Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

До этого участники саммита Евросоюза не смогли определить кандидатуру возможного переговорщика с Россией и согласовать параметры потенциального диалога. В итоговом документе встречи, посвященной Украине, тема дипломатического урегулирования была упомянута лишь один раз. В ЕС также заявили о поддержке дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.