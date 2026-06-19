Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 13:02

Песков объяснил необходимость контактов России и ЕС

Песков: контакты РФ и ЕС нужны для обсуждения актуальных вопросов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контакты РФ и ЕС нужны для обсуждения насущных вопросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, это диктует сама логика здравого смысла.

Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

До этого участники саммита Евросоюза не смогли определить кандидатуру возможного переговорщика с Россией и согласовать параметры потенциального диалога. В итоговом документе встречи, посвященной Украине, тема дипломатического урегулирования была упомянута лишь один раз. В ЕС также заявили о поддержке дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.

Власть
Россия
Евросоюз
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог назвал причины нарушения социализации собаки
Почему не работает Telegram сегодня, 19 июня: замедление, заблокируют ли
Объявлен первый лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот»
Власти одного региона опровергли слухи о запрете электросамокатов
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.