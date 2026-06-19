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19 июня 2026 в 13:07

В Госдуме прокомментировали слова Рютте о предстоящей трансформации НАТО

Депутат Колесник: у России и НАТО не улучшится диалог после изменений в Альянсе

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отношения между Россией и НАТО вряд ли улучшатся даже в случае трансформации Альянса, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, входящие в объединение страны, помимо США, ослабеют в экономическом плане после изменений в блоке.

С НАТО у нас хороших отношений не было никогда. Когда-то были получше, когда-то похуже. Но НАТО изначально было направлено против Советского Союза и России. В принципе, ничего не изменилось. Это враждебный России блок. Ничто на это не повлияет, по крайней мере, не при этом руководстве НАТО и ЕС. Я думаю, что в ближайшее время перспектив смягчения отношений не предвидится, — высказался Колесник.

Он отметил, что после трансформации блока у стран НАТО возрастут расходы, в том числе на производство оружия. И далеко не всегда их продукция будет востребована на внешнем рынке, добавил депутат.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс ожидает масштабнейшая трансформация за всю историю своего существования, основой которой станет вывод части американских войск из Европы и передача новых оборонных полномочий странам Евросоюза. Он подчеркнул, что Альянс должен построить НАТО 3.0.

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