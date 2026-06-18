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18 июня 2026 в 17:45

«Недостаточно»: Зеленский озвучил перед союзниками главную проблему ВСУ

Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку снарядов в ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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ВСУ испытывают серьезный дефицит наземных ракетных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Он отметил, что накануне, 17 июня, в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте поднял два наиболее острых вопроса, касающихся именно этих видов вооружений, следует из трансляции заседания на YouTube.

Вчера на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте я поднял два неотложных вопроса. Первый — это количество НРК, второй — это дальнобойные артиллерийские снаряды. Сейчас [в ВСУ] недостаток и того, и другого. И то, и другое очень нужно. Денег, которые выделяются сейчас, недостаточно. Объемов, которые производит Европа и которые получает украинская армия, тоже недостаточно, — заявил Зеленский.

Ранее эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что Зеленский на саммите «Большой семерки» пытался создать видимость собственной значимости через рассказы о встречах с американским лидером Дональдом Трампом. По мнению аналитика, это было лишь политическим спектаклем, не имеющим реальных последствий.

Кроме того, сообщалось, что президент США на встрече глав государств «Большой семерки» во французском Эвиан-ле-Бене намеренно проигнорировал своего украинского коллегу и даже не поздоровался с ним. По их словам, столь холодное отношение американского лидера к украинскому политику было невозможно не заметить.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
НАТО
ВСУ
снаряды
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