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19 июня 2026 в 12:17

В Госдуме ответили, как улучшить качество жизни в малых поселениях

Депутат Говырин призвал оставлять часть средств от турпотока в малых поселениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Часть дохода от туристического потока нужно оставлять в малых поселениях, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его мнению, этот шаг будет способствовать улучшению качества городской среды, которое планируется увеличить на 30% к 2030 году.

На Совете по местному самоуправлению при Совфеде прозвучало предложение в адрес Минэкономразвития пересмотреть подходы к корректировке единого перечня опорных населенных пунктов с учетом инициатив самих регионов и обновить методические рекомендации по муниципальным программам. Смысл в том, что сосредоточение социальной инфраструктуры лишь в опорных точках оставляет жителей соседних территорий без удобного доступа к услугам. К 2030 году качество городской среды в опорных пунктах должно вырасти на 30%. Со своей стороны предложил бы закрепить за малыми поселениями долю поступлений от туристического и имущественного оборота, — поделился Говырин.

Он подчеркнул важность поощрения межмуниципальных соглашений, где несколько поселений совместно содержат важные объекты инфраструктуры. Также депутат предложил увязать премии для сотрудников с реальными показателями развития территорий. Кроме того, парламентарий отметил необходимость поддержки команд, которые успешно завершают проекты и делятся своим опытом с соседями через наставничество.

Доходы местных бюджетов в 2025 году прибавили 4,6%, к 1 мая 2026 года еще 2,4%, а доля собственных налоговых поступлений за три года поднялась с 39% до 48%. Особенно это заметно по Всероссийскому конкурсу лучших проектов комфортной городской среды. Владимирская область за семь лет провела через него 22 проекта и привлекла из федерального бюджета около 1,8 млрд рублей, благоустройство затронуло Суздаль, Муром, Гороховец и Вязники. Ивановская область за шесть лет выиграла 24 заявки в 15 городах, а Кинешма побеждала трижды и в мае 2026 года открыла обновленную стрелку Волги и Кинешемки, — заключил Говырин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля туризма в экономике России выросла до 3,1% по итогам прошлого года. По его словам, этому способствовали меры поддержки, принятые кабмином.

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