Москвич пошел на крайние меры после просьбы досмотреть рюкзак Москвич распылил баллончик в работников метро после попытки досмотреть сумку

Житель Москвы задержан после того, как применил перцовый баллончик против сотрудников метрополитена, отказавшись предъявить рюкзак для досмотра, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России в МАКСе. По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Новопеределкино» Солнцевской линии.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене за совершение хулиганства задержан ранее не судимый 22-летний житель столицы, — заявили в ведомстве.

Работники службы безопасности обратились к пассажиру с просьбой показать рюкзак, однако тот повел себя агрессивно и достал из кармана перцовый баллончик, направив его содержимое в сторону сотрудников. Двое пострадавших работников подземки нуждались в медицинской помощи и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика в вагоне метро. Следственный отдел ГСУ СК России начал расследование уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина.