Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа

Птичий грипп очень опасен для людей — почти половина зараженных могут умереть, сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он отметил, что вирус не передается от человека к человеку.

В случае заражения от птиц умирают до 50% людей. Для сравнения: в самом начале пандемии коронавируса, когда мир был растерян, максимальная летальность достигала 5-6%, в некоторых странах — 10-15%, — отметил эксперт.

По его словам, впервые о массовом заболевании птиц стало известно в 1901 году. Позже специалисты установили, что возбудителем является вирус гриппа типа А.

Тем не менее, птичий грипп переходит от птиц к человеку с большим трудом, сказал Альтштейн. При этом известно, что из-за мутаций он может приобрести способность заражать людей. Ученые внимательно следят за этим и разрабатывают необходимые вакцины.

Раннее кандидат медицинских наук Любовь Станкевич сообщила, что дачники рискуют заразиться одной из самых недооцененных инфекций — иерсиниозом, который в быту часто называют «мышиной болезнью». По ее словам, его возбудители попадают в окружающую среду с выделениями грызунов и могут сохраняться на зелени, овощах, в воде и на посуде.