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19 июня 2026 в 13:46

В ЕС предложили «оригинальный» выход из энергетического кризиса

В ЕС предложили снизить расходы на энергоносители за счет закупок у России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз мог бы сократить расходы граждан и бизнеса в условиях энергетического кризиса за счет закупок российских энергоносителей по конкурентным ценам, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он считает, что текущая энергетическая стратегия ЕС усугубляет экономические издержки.

Если бы мы могли покупать газ, нефть по разумной цене у России вместо очень дорогого топлива в Соединенных Штатах, — мы могли бы диверсифицировать наши источники энергии, и мы могли бы снизить нагрузку на граждан, бизнес и так далее, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Евросоюзе началась реализация первого этапа регламента поэтапного отказа от российских энергоносителей. С 17 июня вступали в силу новые ограничения на импорт российского трубопроводного газа.

До этого Картайзер заявил, что последствия антироссийских санкций ощущались более остро в странах Евросоюза, чем в самой России. По словам политика, введенные ограничения обернулись для Европы потерей рынков сбыта и увеличением расходов как для бизнеса, так и для рядовых потребителей.

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