Вирусолог рассказал об угрозе постковидного синдрома для россиян

Пандемия коронавируса прошла, но ее последствия ощущаются до сих пор — так называемый постковидный синдром (long-COVID) может проявляться в течение многих лет, сообщил NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн. Основная симптоматика — быстрая утомляемость, головные боли и потеря обоняния.

Это очень большая и сложная проблема. С 2020 года врачи стали замечать, что у некоторых людей после болезни сохраняются утомляемость, головные боли, потеря вкуса или запаха. Это может продолжаться очень долго, у кого-то — годами, — сказал Альтштейн.

Эксперт предположил, что вирус проникает в центральную нервную систему и разрушает нервные клетки, что может вызвать осложнения. Он добавил, что специалисты изучают эту проблему.

В марте стало известно, что в нескольких регионах России выросло число заболевших COVID-19. Подъем инфекции произошел в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл. Переболевшие жаловались на тяжелые симптомы. У них поднималась температура до 39 градусов, пропали вкус и обоняние, появились сильная слабость и ломота в теле.