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19 июня 2026 в 12:56

Агроном рассказал, как правильно хранить овощи

Агроном Куренин: овощи нельзя хранить в полиэтилене

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Овощи нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, принесенном из магазина, рассказал Lenta.ru агроном, технический консультант Алексей Куренин. Он отметил, что пакеты удерживают влагу, что приводит к образованию конденсата и ускоряет порчу.

Таким образом, для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах. Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики, — рассказал Куренин.

Агроном подчеркнул, что такие материалы обеспечивают циркуляцию воздуха и оптимальные условия для овощей. По его словам, так плоды смогут сохранить как свежесть, так и вкусовые качества.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что колбасу, мягкие сыры, мясо и кисломолочные продукты нельзя хранить в дверце холодильника. Она отметила, что сроки хранения продуктов также зависят от способа эксплуатации холодильника.

Общество
овощи
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