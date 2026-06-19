Агроном рассказал, как правильно хранить овощи Агроном Куренин: овощи нельзя хранить в полиэтилене

Овощи нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, принесенном из магазина, рассказал Lenta.ru агроном, технический консультант Алексей Куренин. Он отметил, что пакеты удерживают влагу, что приводит к образованию конденсата и ускоряет порчу.

Таким образом, для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах. Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики, — рассказал Куренин.

Агроном подчеркнул, что такие материалы обеспечивают циркуляцию воздуха и оптимальные условия для овощей. По его словам, так плоды смогут сохранить как свежесть, так и вкусовые качества.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что колбасу, мягкие сыры, мясо и кисломолочные продукты нельзя хранить в дверце холодильника. Она отметила, что сроки хранения продуктов также зависят от способа эксплуатации холодильника.