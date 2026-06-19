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19 июня 2026 в 12:49

Песков назвал «впечатляющими» съемки последствий ударов по Украине

Песков предложил обратить внимание на кадры ударов ВС РФ по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обратить внимание на «впечатляющие» кадры последствий ударов ВС РФ по объектам на Украине. Об этом он заявил на брифинге на платформе МАКС, комментируя массированную атаку беспилотников на Москву 18 июня.

Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил, — сказал он.

Также Песков заявил, что Путин на регулярной основе получает оперативные сводки, касающиеся атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Представитель Кремля уточнил, что информация поступает несколько раз в течение дня.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, на место падения обломков оперативно прибыли экстренные службы.

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