В Совфеде высказались о решении Евросоюза продлить санкции сразу на год Сенатор Джабаров: продление санкций ЕС на год не нанесет особого вреда России

Решение Европейского союза продлить антироссийские санкции сразу на год не нанесет особого вреда России, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на то, что лидеры стран ЕС впервые договорились продлить ограничения на 12 месяцев вместо привычных шести.

[Европейцы] какую-то игру придумали. Они думают, что меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в музее Евросоюза поместят и рассказывают, как пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут. У них ничего не получится — на полгода они продлят, на год, хоть на два. Россия — суверенная страна, она как развивалась, так и будет развиваться, а Европа об этом сильно пожалеет, — отметил Джабаров.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.