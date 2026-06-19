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19 июня 2026 в 13:22

В Совфеде высказались о решении Евросоюза продлить санкции сразу на год

Сенатор Джабаров: продление санкций ЕС на год не нанесет особого вреда России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Решение Европейского союза продлить антироссийские санкции сразу на год не нанесет особого вреда России, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на то, что лидеры стран ЕС впервые договорились продлить ограничения на 12 месяцев вместо привычных шести.

[Европейцы] какую-то игру придумали. Они думают, что меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует. Они все свои пакеты санкций пусть в музее Евросоюза поместят и рассказывают, как пытались уничтожить Россию санкциями и к какому горькому результату они в итоге придут. У них ничего не получится — на полгода они продлят, на год, хоть на два. Россия — суверенная страна, она как развивалась, так и будет развиваться, а Европа об этом сильно пожалеет, — отметил Джабаров.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

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