Стало известно, как рубль отреагировал на решение снизить ключевую ставку Рубль сумел укрепиться после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 14,25%

Рубль укрепился на торгах Московской биржи после того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки. До публикации решения регулятора курс юаня по состоянию на 13:25 мск составлял 10,823 рубля, прибавив 3,35 копейки.

Однако уже к 13:30 мск юань перешел к снижению. Он опустился до отметки 10,786 рубля, потеряв 0,35 копейки.

Ранее главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин заявил, что во второй половине года рубль начнет постепенно слабеть и к осени может вернуться к уровню 80 рублей за доллар. При этом он отметил, что резкого обвала российской валюты не ожидалось.

Кроме того, финансовый эксперт Александр Гриф допустил, что летом 2026 года курс доллара будет находиться в диапазоне 73–79 рублей. По его словам, евро может торговаться на уровне 84–92 рублей за единицу. В ближайшей перспективе резкого роста курса американской валюты выше 90 рублей не прогнозировалось.