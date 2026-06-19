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19 июня 2026 в 15:12

Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку на ближайшем заседании

Экономист Балынин: ЦБ возьмет курс на снижение ключевой ставки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Центробанк РФ возьмет курс на снижение ключевой ставки, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что вероятность снижения составляет 99%.

Как неоднократно отмечали в Банке России, при принятии решений по ключевой ставке они оценивают комплекс факторов. Например, в этом перечне присутствует и инфляция. Непосредственно сейчас происходит замедление темпов роста цен. Более того, цены на фрукты и овощи сейчас традиционно пойдут существенно вниз, что внесет свою дополнительную положительную лепту в процесс снижения уровня инфляции, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что основная дискуссия будет о шаге снижения, а не о самом факте. По его словам, снижение ставки позитивно повлияет на снижение цен, также повысится доступность кредитов для производителей, что расширит производство и улучшит конкуренцию.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что Центральный банк продолжит постепенно снижать ключевую ставку в летний период. При этом, по его словам, российские вкладчики смогут рассчитывать на выгодные условия по рублевым депозитам.

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