Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку на ближайшем заседании

Центробанк РФ возьмет курс на снижение ключевой ставки, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что вероятность снижения составляет 99%.

Как неоднократно отмечали в Банке России, при принятии решений по ключевой ставке они оценивают комплекс факторов. Например, в этом перечне присутствует и инфляция. Непосредственно сейчас происходит замедление темпов роста цен. Более того, цены на фрукты и овощи сейчас традиционно пойдут существенно вниз, что внесет свою дополнительную положительную лепту в процесс снижения уровня инфляции, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что основная дискуссия будет о шаге снижения, а не о самом факте. По его словам, снижение ставки позитивно повлияет на снижение цен, также повысится доступность кредитов для производителей, что расширит производство и улучшит конкуренцию.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что Центральный банк продолжит постепенно снижать ключевую ставку в летний период. При этом, по его словам, российские вкладчики смогут рассчитывать на выгодные условия по рублевым депозитам.