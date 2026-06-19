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19 июня 2026 в 12:36

Молодая пара погибла под окнами многоэтажки в Петербурге

Двое молодых людей погибли при падении с высоты в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тела молодой влюбленной пары были обнаружены утром 19 июня под окнами многоэтажного дома на Заречной улице в районе станции метро Парнас в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Как пишут авторы, юноша и девушка погибли в результате падения с высоты.

По информации, полученной от родственников погибших, 19-летняя девушка проживала в квартире у своего возлюбленного, которому также было 19 лет. Близкие отмечали, что она регулярно поддерживала связь с семьей и не демонстрировала подозрительного поведения. Молодые люди недавно начали совместную жизнь и обсуждали возникающие бытовые трудности.

По информации канала, тела погибших упали на припаркованные у дома электросамокаты. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в Тюмени пятилетний ребенок скончался после падения из окна третьего этажа. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

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