Женился на Пугачевой, стал отцом близнецов: биография Максима Галкина Расскажем о жизни и творчестве Максима Галкина и о том, где артист сейчас

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) родился 18 июня 1976 года в маленьком подмосковном городе Наро-Фоминске. Мальчик стал вторым сыном в семье генерал-полковника Александра Галкина и научного сотрудника Натальи Прагиной. С самых юных лет Максим удивлял окружающих своим артистизмом и занимательными пародиями. Он пытался связать свою жизнь с наукой, но все же тяга к творчеству взяла верх. Сегодня расскажем о жизни известного артиста, о его браке с Аллой Пугачевой и о том, чем занимается Максим Галкин сегодня.

Максим Галкин: личная жизнь и биография до женитьбы

В детстве семья постоянно меняла города проживания, переезжая вслед за отцом, которого переселяли по долгу службы. Благодаря этому Максим и его старший брат Дмитрий успели немного пожить в Германии, Одессе (родном городе их матери) и даже в Забайкалье. Перед десятилетием будущего юмориста семейство окончательно поселилось в Москве.

Фото: Elena Grigor'eva/Russian Look/Global Look Press Национальность Максима Галкина

Из-за постоянных переездов жизнь родителей Максима Галкина была довольно насыщенной. Отец, Александр Александрович, работал главой одного из подразделений Министерства обороны, а в 1998–1999 годах был депутатом Государственной думы второго созыва. Мама, Наталья Григорьевна, трудилась старшим научным сотрудником в университете при РАН, изучала и прогнозировала землетрясения. Дед Максима по материнской линии был героем, кавалером ордена Красной Звезды, участником Великой Отечественной войны. Брат Галкина Дмитрий тоже сначала выбрал военную карьеру, но затем стал бизнесменом и одно время даже продюсировал юмориста.

Актерский талант мальчика начал проявляться рано, еще в детском саду. Там, на одном из утренников, он так талантливо сыграл цыпленка, что зрители были просто поражены. Будучи школьником, Максим устраивал кукольные спектакли, где сам разговаривал за всех героев разными голосами. А в подростковом возрасте его коронным номером стала пародия на Горбачева. Будучи школьником, он уже пробовал себя в таких серьезных ролях, как Остап Бендер, царь Соломон, дон Карлос.

После окончания школы Максим выбрал практичную специальность и поступил на лингвистический факультет гуманитарного университета. Там он овладел пятью языками, в том числе чешским и испанским, затем продолжил обучение в аспирантуре, написал кандидатскую диссертацию. Но сцену он не бросил.

Будучи студентом, Максим часто демонстрировал в театре МГУ свои пародийные номера. В 1994-м один из них увидел руководитель Театра эстрады Борис Брунов и тут же позвал талантливого юношу к себе в труппу. А позже его заметил Михаил Задорнов. После этого жизнь Максима Галкина снова круто изменилась. Он стал выступать вместе с Задорновым, они уехали на гастроли, где начали собирать полные залы почти на каждом концерте. Так биография Максима Галкина пополнилась новыми фактами.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин: новости

После концертов с Задорновым начинающего юмориста начали активно приглашать на телепрограммы. В течение нескольких лет Максим Галкин регулярно выступал в юмористических передачах «Аншлаг» и «Смехопанорама». Его пародии на известных политических деятелей и медийных личностей крутили в прайм-тайм на центральных телеканалах страны. А в 2001 году в рамках фестиваля «Славянский базар» произошло еще одно знаменательное событие — первый сольный концерт полюбившегося зрителям комика. С тех пор артист начал гастролировать по России и за рубежом, собирая везде большие залы.

Личная жизнь Максима Галкина начала интересовать журналистов с того момента, как к пародисту пришла популярность. Но никакой компромат на него СМИ так и не нашли. Первый роман Максима начался в старшей школе — он встречался с одноклассницей и соседкой по парте Юлией. После того как артист стал частым гостем на телевидении, пресса приписывала ему отношения с ведущей Анастасией Чернобровиной. Как бы то ни было, до встречи с Аллой Пугачевой пародист ни разу не был женат и у него не было детей.

Максим Галкин и Пугачева: знакомство, брак, рождение детей

Биография и национальность Максима Галкина начали интересовать журналистов, когда он стал избранником Примадонны. Артист всегда был откровенен в интервью и говорил, что он является евреем по матери. Максим с теплотой отзывается о брате Дмитрии, который старше его на 12 лет. Хорошие взаимоотношения помогли им пережить раннюю смерть родителей, оба скончались от онкологии.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин впервые встретились в 2001 году на том самом фестивале, где состоялся первый сольник артиста. Через какое-то время они вместе случайно очутились на дне рождения общих знакомых, где Максим пригласил Примадонну на медленный танец. После этого пара начала встречаться несмотря на то, что певица была замужем за Филиппом Киркоровым. Развод они оформили только в 2005 году.

После этого будущая звездная пара начала жить вместе. Сколько лет Максиму Галкину было на этот момент? 29, а Алле Борисовне — 56 (у них почти 30-летняя разница в возрасте. — NEWS.ru). Их отношения активно обсуждались в прессе, а некоторые селебрити открыто называли этот роман пиаром.

Шесть лет Максим Галкин добивался согласия Аллы Пугачевой стать его женой, и наконец в 2011 году пара отправилась в ЗАГС. Хейтеры вновь активизировались, упрекая их пару в мезальянсе. Раздельный отдых супругов сразу после свадьбы также вызвал немало вопросов. Но Алла и Максим никак не комментировали слова недоброжелателей. Лишь однажды артист не выдержал и в ответ на многолетнюю критику Садальского опубликовал в соцсети пост, в котором спрашивал подписчиков, что может быть причиной такой затяжной ненависти.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились от суррогатной матери в 2013 году. Пару вновь начали активно обсуждать и осуждать, но они продолжали постить свои счастливые фотографии. Хейтеры настаивали, что Примадонна не может быть биологической матерью Лизы и Гарри, т. к. на момент их рождения ей уже исполнилось 64 года.

В 2017 году всех удивила еще одна новость: Максим Галкин с супругой прошли обряд венчания в Израиле. Для Аллы это было уже второе, хотя по канонам такое не принято. Однако представители церкви прокомментировали, что «в исключительных случаях разрешается венчаться до трех раз за всю жизнь». На обряде присутствовали и дети звездной пары. Этой новостью Максим Галкин поделился в социальных сетях.

Максим Галкин сегодня: ведущий и шоумен

Новое для себя амплуа пародист начал осваивать еще в 2001 году, когда заменил ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». После этого артиста стали активно приглашать в самые рейтинговые проекты, разглядев в нем потенциал. Он был ведущим нескольких шоу с участием звезд, которые шли в прайм-тайм на федеральных каналах.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин: биография

Максим успел попробовать себя и в роли певца, исполнив дуэтом со звездной супругой несколько песен. Больших ролей в кино ему пока сыграть не довелось, но он принимал участие в съемках культового фильма «Благословите женщину» и нескольких эпизодах «Ералаша». Последней актерской работой Галкина стал сериал «Вампиры средней полосы», в новогодней серии которого он исполнил роль артиста эстрады.

Максима Галкина можно было увидеть в 14 российских телешоу. Больше всего зрителям понравился проект «Лучше всех», в котором ведущий общался с талантливыми детьми. После этого они демонстрировали свои умения на сцене проекта. Позже на Первом стартовала похожая программа — «Старше всех» с участием пенсионеров. Ее ведущим тоже стал Максим. Там пожилые люди показывали свои способности в гимнастике и других видах спорта, пели, танцевали и т. д.

Также у артиста был собственный проект на YouTube — «Музыкалити». Приглашенные звездные гости разных поколений рассказывали о своих музыкальных предпочтениях и об отношении к современной популярной культуре.

Последним шоу, которое вел Галкин, стала программа «Сегодня вечером». Максим и Юлия Меньшова сменили Андрея Малахова, который расторг контракт с каналом. На передачу приходили медийные личности, рассказывали истории из жизни и показывали свои старые фотографии. В 2022 году место Галкина занял Николай Цискаридзе. По официальной версии это никак не связано с его переездом в Израиль, где сейчас Максим Галкин и находится.

Максим Галкин: последние новости — 2023

Артист неоднократно становился героем новостной повестки, т. к. высказывал свою позицию напрямую. Он принимал участие в митингах, выступал против «закона Димы Яковлева», высмеивал политиков в своих номерах и жаловался на цензуру в России. Кроме того, артист был против введения закона о пропаганде ЛГБТ, хотя однополые браки не поддерживает.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Биография Максима Галкина

В феврале 2022 года фанаты узнали новость: Максим Галкин уехал в Израиль вместе с семьей (как этнический еврей он имеет право получить там гражданство. — NEWS.ru). Это произошло вскоре после того, как артист негативно высказался о проведении специальной военной операции на Украине. В июле на Максима завели уголовное дело, а в сентябре того же года Минюст внес шоумена в список иноагентов.

Судя по последним новостям, Максим Галкин дает много концертов в Израиле и планирует устроить гастрольный тур по Европе. Сразу после отъезда Примадонна утверждала, что они уехали из России не насовсем, но вскоре перестала делать такие заявления.

В 2023 году Максим Галкин подал иск в суд, в котором потребовал исключить его из реестра иноагентов.

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