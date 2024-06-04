Молчит об СВО и ненавидим Одессой: как сейчас живет актер Юрий Стоянов

Фото: Пресс-служба Wink

Юрий Стоянов в сериале «Трепачи»

Народный артист России Юрий Стоянов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Стоянов

Юрий Стоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. Окончил ГИТИС.

С 1974 года Стоянов играл эпизодичные роли в кино. На съемках ленты «Анекдоты» в 1989 году он познакомился с Ильей Олейниковым. Вместе они создали юмористическую передачу «Городок», которая выходила с 1993 по 2012 год на телеканале РТР (затем — на «России 1»). Программа принесла пародистам всероссийскую славу. Олейников ушел из жизни в 2012 году.

Стоянов снимался в картинах «Великое противостояние», «Рядовые», «Панцирь», «Подвиги Геракла», «Ландыш серебристый», «С ног на голову», «Рекламная пауза», «12», «Человек у окна», «Олимпиада грабителей», «Zолушка», «Друзья друзей», «Москва никогда не спит», «Бармен», «День до», «Актриса», «Худрук», «За кулисами», «Гудбай, Америка», «Марлен», «Вампиры средней полосы», «Везунчик», «Бессмертные», «Запасный выход» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Стоянова

Первой женой Юрия Стоянова была искусствовед Ольга Синельченко. Пара прожила вместе с 1978 по 1983 год. В браке родились два сына — Николай и Алексей.

Супруги развелись из-за увлечения Стоянова другой женщиной. Сейчас Синельченко живет во Франции, с бывшим мужем не общается. Сыновья тоже не общаются с отцом, они даже взяли фамилию отчима и стали Хлоповыми.

«Я поступил как негодяй и подлец. Бросил жену с двумя маленькими детьми. Как бы я сейчас ни оправдывался, это все разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», — говорил Стоянов в программе «Светская хроника».

Со второй женой Мариной Венской артист прожил с 1983 по 1995 год.

Сейчас Стоянов женат на женщине по имени Елена. В браке родилась дочь Екатерина.

Есть ли у Стоянова украинские корни

Юрий Стоянов родился в Одессе, однако он заявил, что у него нет украинских корней. Мама артиста работала в школе, преподавала украинский язык, но была русской. Отец Стоянова работал гинекологом. По происхождению он являлся болгарином.

Стоянов объяснял, что определить его национальность можно по фамилии: «стоян» значит «стоять». Его предки были в числе болгар из Бессарабии, присоединившейся к Российской империи.

«Я наполовину болгарин, наполовину русский», — делился пародист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Стоянов

За что Стоянова внесли в базу «Миротворец»

В феврале 2018 года Юрий Стоянов был внесен в базу украинского «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Дело в том, что актер участвовал в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории полуострова в 2017 году, после его возвращения в состав Российской Федерации.

Что Стоянов говорил о спецоперации

Юрий Стоянов объяснял, что не высказывается по поводу спецоперации, так как не хочет делать громких политических заявлений.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил он в интервью Надежде Стрелец.

Актер также рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно к нему относятся в его родной Одессе.

Чем сейчас занимается Стоянов

Юрий Стоянов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Спасти рядового Гамлета».

В 2023 году артист снялся в картинах «Пять процентов», «У людей так бывает», «Трепачи» и «Артист с большой дороги».

В скором времени также должны выйти ленты «Культурная комедия», «Игры», «Анна К», «Мамонты», «Руки вверх» и «Самозанятые».

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