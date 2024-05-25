Андрей Малахов в 2024 году: чем занят сейчас, какие шоу ведет, новости

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Малахов

Весной 2024 года Андрей Малахов занял третье место в топе российских инфлюенсеров, опубликованном холдингом «РОМИР». По словам создателей рейтинга, медийные лица отбирались по критериям «узнаваемости и доверия» россиян. Это веский повод вспомнить, как именно прославился Малахов, а также выяснить, чем он занят сегодня. Итак, обращаемся к биографии Андрея Малахова и последним новостям о ведущем.

Андрей Малахов: возраст, рост, вес, знак зодиака, национальность

Прежде чем перейти к биографии шоумена, ответим на часто задаваемые вопросы о нем. Первый из них — сколько лет Малахову? В 2024 году ведущему исполнилось 52 года. Он родился 11 января 1972 года. По знаку зодиака — Козерог.

Родной город ведущего — Апатиты, Мурманская область. В Москву он переехал в юношестве, поступив в МГУ.

Рост Малахова — 183 сантиметра. Вес, согласно информации на официальном сайте шоумена, — 88 килограммов.

Наконец, поводом для обсуждений нередко становится национальность Андрея Малахова. Ведущий является русским. Однако его родичи расселились по всему земному шару, а точнее — в США, на Кавказе, в Судане, Йемене и Саудовской Аравии.

Фото: Skvodo/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Город Апатиты и горы Хибины

Ранняя биография Андрея Малахова

Переходим к биографии Малахова. Шоумен происходит из семьи геофизика и воспитательницы детского сада. В малолетстве он был отдан в музыкальную школу, где учился игре на скрипке. Впрочем, по признанию самого Малахова, способностей к музыке у него не было, зато обнаружился артистизм. Поэтому его перестали выпускать на сцену в качестве скрипача, но доверили вести школьные концерты. Андрею нравилось быть в центре внимания, и этот опыт во многом определил его будущее.

Малахов окончил школу с серебряной медалью. После этого он перебрался в Москву, где поступил в МГУ. Уже в 1995 году он выпустился с факультета журналистики, получив красный диплом.

После учебы будущий шоумен уехал в США на стажировку в Мичиганском университете. К тому времени у него уже был опыт работы в газете, на телевидении и радио. В нулевых Андрей Малахов продолжил получать высшее образование. Он окончил юрфак РГГУ — вновь с отличием.

Фото: Shutterstock/FOTODOM В детстве Андрей Малахов играл на скрипке

Андрей Малахов на Первом канале

Телекарьера Малахова стартовала в 1992 году. Начинал шоумен как редактор передач «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» и «Телеутро», выходивших на Первом канале (тогда — ОРТ). Параллельно с этим практиковался как журналист. Позже, четыре года спустя, Малахова повысили до корреспондента и ведущего шоу «Доброе утро».

Важный этап биографии Малахова начался вместе с приходом нулевых. Тогда он стал ведущим программы «Большая стирка», позже переименованной в «Пять вечеров» и, наконец, в «Пусть говорят». На этом посту Малахов продержался вплоть до 2017 года. Он приобрел всероссийскую известность и сделался лицом не только «Пусть говорят», но и Первого канала в целом.

Параллельно с «Пусть говорят» Малахов периодически вел и другие программы, в частности «Малахов+Малахов», «Детектор лжи» и прочие. Ему довелось вести премии и различные ивенты, включая Евровидение. Он был редактором сначала глянца, а затем онлайн-издания StarHit. Ведущий появился в клипах Наташи Королевой и Анны Седоковой. Он исполнил камео в ряде российских фильмов и сериалов (обычно в роли самого себя), включая комедии «Папины дочки» и «Воронины».

В годы работы на Первом канале в послужном списке Малахова появились орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (за способствование развитию телевидения) и премия ТЭФИ.

Фото: Микляев Сергей/ТАСС Андрей Малахов, конкурс «Мисс Большая стирка» в ГЦКЗ «Россия», 2002 год

Уход с Первого канала и новые проекты

Андрей Малахов проработал на Первом канале 25 лет. В 2017 году он уволился по собственному желанию. Уход ведущего сначала связывали с беременностью его супруги. Однако позже сам шоумен рассказал, что причиной увольнения послужил конфликт с руководством.

Малахов перешел на канал «Россия 1». Там он занял сразу две должности — продюсера и ведущего. Ему досталось бытовое ток-шоу «Прямой эфир», во многом похожее на «Пусть говорят». Темами выпусков были домашние распри, в основном из жизни медийных личностей: сливы фотоархивов, громкие разводы, ссоры, избиения и далее по списку. Некоторые выпуски посвящались резонансным событиям, например крупным трагедиям.

После прихода на «Россию 1» Малахов получил еще несколько премий и наград. В их числе:

еще одна ТЭФИ;

орден Дружбы;

премия Правительства РФ;

золотая медаль им. Льва Николаева.

Следующим проектом Малахова стало шоу «Привет, Андрей!». В отличие от «Прямого эфира», программа сделала ставку на позитивные эмоции. Гостями студии стали российские знаменитости. Вместе с ведущим они ностальгируют по прошлому, делятся подробностями собственной жизни и исполняют хиты минувших лет.

В 2022 году Малахов ушел из «Прямого эфира». Передачу заморозили и вернули в сетку вещания только год спустя. Новыми ведущими стали Александр Яковлев и Антон Демидов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Малахов

Какие программы ведет Андрей Малахов сейчас

В 2024 году Андрей Малахов продолжает работать на канале «Россия 1». Он ведет сразу несколько передач:

«Привет, Андрей!» — уже упомянутое музыкально-ностальгическое шоу;

«Песни от всей души» — аналогичное музыкальное шоу, посвященное народным песням и известным композициям;

«Малахов» — ток-шоу о звездных скандалах и резонансных случаях.

По данным компании Mediascope, проекты шоумена неизменно попадают в перечень наиболее популярных российских телепрограмм. Они уступают разве что «Вестям».

Личная жизнь Андрея Малахова

Интересующая многих телезрителей часть биографии Малахова — его личная жизнь. Тут не обошлось без многочисленных слухов и домыслов. С начала нулевых ведущему приписывают гомосексуальность. Впрочем, никаких подтверждений этому нет.

О личной жизни Андрея Малахова известно не так много. Первой возлюбленной ведущего, по его собственному признанию, стала некая Елизавета — певица родом из Швеции. Их отношения завязались, когда Малахов учился в МГУ, и продлились семь лет. Союз распался, когда Елизавета решила вернуться в родную страну.

Далее следовал роман с бизнесвумен Марией Кузьминой. До брака дело также не дошло. Затем были отношения с певицей Еленой Кориковой, женой олигарха Маргаритой Буряк. За ними — непродолжительный союз с поп-певицей и ведущей Анной Седоковой. Малахов регулярно намекал прессе на скорую свадьбу, но ни на одной из избранниц не женился.

Фото: Куров Александр/ТАСС Телеведущий Андрей Малахов и актриса Елена Корикова, 2005 год

Семья Андрея Малахова

Новым этапом в личной жизни Андрея Малахова стало знакомство с Натальей Шкулевой — редактором, издательницей и юристкой. Они встретились во времена работы Малахова в StarHit. Молодые люди вступили в отношения, и, как оказалось, между ними все было серьезно.

В 2011 году Шкулева стала женой Андрея Малахова. Пара узаконила отношения в Версальском дворце в Париже. Первую годовщину они отметили в Венеции. Супруги по сей день вместе. Но при всей любви Малахова к скандалам и вниманию он сравнительно мало распространяется о личной жизни. Из-за этого в Сети регулярно плодятся слухи о разводе ведущего.

В 2017 году в семье Андрея Малахова и Натальи Шкулевой случилось пополнение. У пары появился сын Александр. По словам самого ведущего, мальчик с малолетства получает хорошее образование. Уже в четыре года он начал играть в шахматы и изучать языки. Других детей у Андрея Малахова и его жены пока нет.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Наталья Шкулева и Андрей Малахов

Андрей Малахов: критика и скандалы

Сегодня Андрей Малахов остается одним из наиболее видных телеведущих России. Впрочем, любят и поддерживают его далеко не все. Малахова критикуют как звезды шоубиза, так и рядовые зрители. Они обвиняют ведущего в хайпе на болезненных темах и в «рытье в грязном белье». Оставив обвинения в стороне, нельзя не признать, что карьера ведущего и правда во многом сделана на скандалах. Неспроста на съемках ток-шоу он намеренно накаляет атмосферу в студии провокационными вопросами.

На передачи Малахова периодически подают в суд. Причем за нарушение не только неприкосновенности частной жизни, но и авторских прав. Например, весной 2024 года лейбл «Джем» решил засудить ведущего за использование песни группы «Комбинация». Она прозвучала в одном из выпусков передачи «Привет, Андрей!». Впрочем, в сравнении с другими скандалами эта ситуация кажется вполне безобидной.

Один из громких скандалов с участием Малахова связан с выпуском «Прямого эфира», посвященным смерти Юлии Началовой. Он вышел сразу после кончины певицы и был целиком построен на «расследовании» причин ее гибели. За желание сыграть на трагическом инфоповоде Малахова прозвали «стервятником».

Впрочем, произошедшее его не смутило. Спустя пять лет, уже в 2024 году, в эфире показали выпуск «Малахова» под названием «Тайны звездных могил». Ведущий решил снять сразу несколько эпизодов, посвященных захоронениям медийных личностей. Обсуждением памятников и мемориальных табличек дело не ограничилось. Малахов также предложил зрителям порыться в «грязном белье» уже почивших знаменитостей, например актрисы Нины Руслановой. Неудивительно, что это вызвало негодование поклонников артистов.

Это только некоторые из множества примеров. Малахова обвиняли в клевете (например, в одной из передач он назвал эскортницей актрису Наталью Рудову, за что позже извинялся). Для выпуска о певице Ирине Отиевой он велел своим операторам вести съемку исподтишка, чтобы — без ведома артистки — сделать сенсационный материал. Некоторые участники передач Малахова, например Ангелина Лебедева, подверглись травле после шоу. Продолжать можно долго.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Малахов

Чем занят Андрей Малахов сегодня

Сегодня Андрей Малахов продолжает работать на телевидении. По собственному признанию, он не собирается уходить с ТВ, хотя мог бы развивать личный бренд в Сети. Он ведет уже упомянутые музыкальные программы «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». А в эфире шоу «Малахов» нередко поднимает тему СВО и принимает в студии участников спецоперации.

В 2022 году интернет запестрел слухами о болезни Малахова. Шоумен поправился и изменил прическу (по мнению многих, начал носить парик). В связи с этим возникли предположения, будто шоумен болен онкологией. Сам Малахов не стал ни подтверждать, ни отрицать домыслы о состоянии своего здоровья. Эту тему продолжают развивать и в 2024 году. Впрочем, ведущий стал постить много актуальных фотографий, на которых видно, что он вернулся в форму.

Параллельно с работой на ТВ Малахов ведет блоги в социальных сетях, в частности в Telegram. Там он делится эпизодами из личной жизни, рейтингами собственных шоу, афишами культурных ивентов и так далее.

Андрей Малахов вызывает у публики неоднозначные впечатления. Многие зрители считают его шоу аморальными и приводящими к нравственной деградации. Впрочем, спрос порождает предложение. Так что шоу Малахова плотно держатся в эфирной сетке.

Фото: Социальные сети Андрей Малахов

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