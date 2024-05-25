Весной 2024 года Андрей Малахов занял третье место в топе российских инфлюенсеров, опубликованном холдингом «РОМИР». По словам создателей рейтинга, медийные лица отбирались по критериям «узнаваемости и доверия» россиян. Это веский повод вспомнить, как именно прославился Малахов, а также выяснить, чем он занят сегодня. Итак, обращаемся к биографии Андрея Малахова и последним новостям о ведущем.
Андрей Малахов: возраст, рост, вес, знак зодиака, национальность
Прежде чем перейти к биографии шоумена, ответим на часто задаваемые вопросы о нем. Первый из них — сколько лет Малахову? В 2024 году ведущему исполнилось 52 года. Он родился 11 января 1972 года. По знаку зодиака — Козерог.
Родной город ведущего — Апатиты, Мурманская область. В Москву он переехал в юношестве, поступив в МГУ.
Рост Малахова — 183 сантиметра. Вес, согласно информации на официальном сайте шоумена, — 88 килограммов.
Наконец, поводом для обсуждений нередко становится национальность Андрея Малахова. Ведущий является русским. Однако его родичи расселились по всему земному шару, а точнее — в США, на Кавказе, в Судане, Йемене и Саудовской Аравии.
Ранняя биография Андрея Малахова
Переходим к биографии Малахова. Шоумен происходит из семьи геофизика и воспитательницы детского сада. В малолетстве он был отдан в музыкальную школу, где учился игре на скрипке. Впрочем, по признанию самого Малахова, способностей к музыке у него не было, зато обнаружился артистизм. Поэтому его перестали выпускать на сцену в качестве скрипача, но доверили вести школьные концерты. Андрею нравилось быть в центре внимания, и этот опыт во многом определил его будущее.
Малахов окончил школу с серебряной медалью. После этого он перебрался в Москву, где поступил в МГУ. Уже в 1995 году он выпустился с факультета журналистики, получив красный диплом.
После учебы будущий шоумен уехал в США на стажировку в Мичиганском университете. К тому времени у него уже был опыт работы в газете, на телевидении и радио. В нулевых Андрей Малахов продолжил получать высшее образование. Он окончил юрфак РГГУ — вновь с отличием.
Андрей Малахов на Первом канале
Телекарьера Малахова стартовала в 1992 году. Начинал шоумен как редактор передач «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» и «Телеутро», выходивших на Первом канале (тогда — ОРТ). Параллельно с этим практиковался как журналист. Позже, четыре года спустя, Малахова повысили до корреспондента и ведущего шоу «Доброе утро».
Важный этап биографии Малахова начался вместе с приходом нулевых. Тогда он стал ведущим программы «Большая стирка», позже переименованной в «Пять вечеров» и, наконец, в «Пусть говорят». На этом посту Малахов продержался вплоть до 2017 года. Он приобрел всероссийскую известность и сделался лицом не только «Пусть говорят», но и Первого канала в целом.
Параллельно с «Пусть говорят» Малахов периодически вел и другие программы, в частности «Малахов+Малахов», «Детектор лжи» и прочие. Ему довелось вести премии и различные ивенты, включая Евровидение. Он был редактором сначала глянца, а затем онлайн-издания StarHit. Ведущий появился в клипах Наташи Королевой и Анны Седоковой. Он исполнил камео в ряде российских фильмов и сериалов (обычно в роли самого себя), включая комедии «Папины дочки» и «Воронины».
В годы работы на Первом канале в послужном списке Малахова появились орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (за способствование развитию телевидения) и премия ТЭФИ.
Уход с Первого канала и новые проекты
Андрей Малахов проработал на Первом канале 25 лет. В 2017 году он уволился по собственному желанию. Уход ведущего сначала связывали с беременностью его супруги. Однако позже сам шоумен рассказал, что причиной увольнения послужил конфликт с руководством.
Малахов перешел на канал «Россия 1». Там он занял сразу две должности — продюсера и ведущего. Ему досталось бытовое ток-шоу «Прямой эфир», во многом похожее на «Пусть говорят». Темами выпусков были домашние распри, в основном из жизни медийных личностей: сливы фотоархивов, громкие разводы, ссоры, избиения и далее по списку. Некоторые выпуски посвящались резонансным событиям, например крупным трагедиям.
После прихода на «Россию 1» Малахов получил еще несколько премий и наград. В их числе:
- еще одна ТЭФИ;
- орден Дружбы;
- премия Правительства РФ;
- золотая медаль им. Льва Николаева.
Следующим проектом Малахова стало шоу «Привет, Андрей!». В отличие от «Прямого эфира», программа сделала ставку на позитивные эмоции. Гостями студии стали российские знаменитости. Вместе с ведущим они ностальгируют по прошлому, делятся подробностями собственной жизни и исполняют хиты минувших лет.
В 2022 году Малахов ушел из «Прямого эфира». Передачу заморозили и вернули в сетку вещания только год спустя. Новыми ведущими стали Александр Яковлев и Антон Демидов.
Какие программы ведет Андрей Малахов сейчас
В 2024 году Андрей Малахов продолжает работать на канале «Россия 1». Он ведет сразу несколько передач:
- «Привет, Андрей!» — уже упомянутое музыкально-ностальгическое шоу;
- «Песни от всей души» — аналогичное музыкальное шоу, посвященное народным песням и известным композициям;
- «Малахов» — ток-шоу о звездных скандалах и резонансных случаях.
По данным компании Mediascope, проекты шоумена неизменно попадают в перечень наиболее популярных российских телепрограмм. Они уступают разве что «Вестям».
Личная жизнь Андрея Малахова
Интересующая многих телезрителей часть биографии Малахова — его личная жизнь. Тут не обошлось без многочисленных слухов и домыслов. С начала нулевых ведущему приписывают гомосексуальность. Впрочем, никаких подтверждений этому нет.
О личной жизни Андрея Малахова известно не так много. Первой возлюбленной ведущего, по его собственному признанию, стала некая Елизавета — певица родом из Швеции. Их отношения завязались, когда Малахов учился в МГУ, и продлились семь лет. Союз распался, когда Елизавета решила вернуться в родную страну.
Далее следовал роман с бизнесвумен Марией Кузьминой. До брака дело также не дошло. Затем были отношения с певицей Еленой Кориковой, женой олигарха Маргаритой Буряк. За ними — непродолжительный союз с поп-певицей и ведущей Анной Седоковой. Малахов регулярно намекал прессе на скорую свадьбу, но ни на одной из избранниц не женился.
Семья Андрея Малахова
Новым этапом в личной жизни Андрея Малахова стало знакомство с Натальей Шкулевой — редактором, издательницей и юристкой. Они встретились во времена работы Малахова в StarHit. Молодые люди вступили в отношения, и, как оказалось, между ними все было серьезно.
В 2011 году Шкулева стала женой Андрея Малахова. Пара узаконила отношения в Версальском дворце в Париже. Первую годовщину они отметили в Венеции. Супруги по сей день вместе. Но при всей любви Малахова к скандалам и вниманию он сравнительно мало распространяется о личной жизни. Из-за этого в Сети регулярно плодятся слухи о разводе ведущего.
В 2017 году в семье Андрея Малахова и Натальи Шкулевой случилось пополнение. У пары появился сын Александр. По словам самого ведущего, мальчик с малолетства получает хорошее образование. Уже в четыре года он начал играть в шахматы и изучать языки. Других детей у Андрея Малахова и его жены пока нет.
Андрей Малахов: критика и скандалы
Сегодня Андрей Малахов остается одним из наиболее видных телеведущих России. Впрочем, любят и поддерживают его далеко не все. Малахова критикуют как звезды шоубиза, так и рядовые зрители. Они обвиняют ведущего в хайпе на болезненных темах и в «рытье в грязном белье». Оставив обвинения в стороне, нельзя не признать, что карьера ведущего и правда во многом сделана на скандалах. Неспроста на съемках ток-шоу он намеренно накаляет атмосферу в студии провокационными вопросами.
На передачи Малахова периодически подают в суд. Причем за нарушение не только неприкосновенности частной жизни, но и авторских прав. Например, весной 2024 года лейбл «Джем» решил засудить ведущего за использование песни группы «Комбинация». Она прозвучала в одном из выпусков передачи «Привет, Андрей!». Впрочем, в сравнении с другими скандалами эта ситуация кажется вполне безобидной.
Один из громких скандалов с участием Малахова связан с выпуском «Прямого эфира», посвященным смерти Юлии Началовой. Он вышел сразу после кончины певицы и был целиком построен на «расследовании» причин ее гибели. За желание сыграть на трагическом инфоповоде Малахова прозвали «стервятником».
Впрочем, произошедшее его не смутило. Спустя пять лет, уже в 2024 году, в эфире показали выпуск «Малахова» под названием «Тайны звездных могил». Ведущий решил снять сразу несколько эпизодов, посвященных захоронениям медийных личностей. Обсуждением памятников и мемориальных табличек дело не ограничилось. Малахов также предложил зрителям порыться в «грязном белье» уже почивших знаменитостей, например актрисы Нины Руслановой. Неудивительно, что это вызвало негодование поклонников артистов.
Это только некоторые из множества примеров. Малахова обвиняли в клевете (например, в одной из передач он назвал эскортницей актрису Наталью Рудову, за что позже извинялся). Для выпуска о певице Ирине Отиевой он велел своим операторам вести съемку исподтишка, чтобы — без ведома артистки — сделать сенсационный материал. Некоторые участники передач Малахова, например Ангелина Лебедева, подверглись травле после шоу. Продолжать можно долго.
Чем занят Андрей Малахов сегодня
Сегодня Андрей Малахов продолжает работать на телевидении. По собственному признанию, он не собирается уходить с ТВ, хотя мог бы развивать личный бренд в Сети. Он ведет уже упомянутые музыкальные программы «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». А в эфире шоу «Малахов» нередко поднимает тему СВО и принимает в студии участников спецоперации.
В 2022 году интернет запестрел слухами о болезни Малахова. Шоумен поправился и изменил прическу (по мнению многих, начал носить парик). В связи с этим возникли предположения, будто шоумен болен онкологией. Сам Малахов не стал ни подтверждать, ни отрицать домыслы о состоянии своего здоровья. Эту тему продолжают развивать и в 2024 году. Впрочем, ведущий стал постить много актуальных фотографий, на которых видно, что он вернулся в форму.
Параллельно с работой на ТВ Малахов ведет блоги в социальных сетях, в частности в Telegram. Там он делится эпизодами из личной жизни, рейтингами собственных шоу, афишами культурных ивентов и так далее.
Андрей Малахов вызывает у публики неоднозначные впечатления. Многие зрители считают его шоу аморальными и приводящими к нравственной деградации. Впрочем, спрос порождает предложение. Так что шоу Малахова плотно держатся в эфирной сетке.
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