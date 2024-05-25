Биография Кристины Орбакайте: путь к славе, любовь, последние новости

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кристина Орбакайте

К детям звезд, мечтающим построить карьеру, чаще всего относятся предвзято. За рубежом их и вовсе называют «непо-бейби» — детьми, прославившимся за счет именитых родственников. Но существуют примеры того, как трудолюбие и талант юных знаменитостей помогли им выйти из тени родителей. Таким примером может послужить Кристина Орбакайте. Рассказываем, как «дочь Примадонны» стала известной певицей и актрисой и что с ней сейчас.

Кристина Орбакайте: возраст, рост, вес

Начиная разговор о биографии Кристины Орбакайте, ответим на часто задаваемые вопросы о звезде. Среди них — ее родственные связи, возраст, параметры и не только.

Артистка появилась на свет 25 мая 1971 года. В наступившем году она отмечает 53-й день рождения. По знаку зодиака она Близнецы.

Фото: Созинов Виталий/ТАСС Советская эстрадная певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина на съемках передачи «Голубой огонек», 1983 год

Мать Орбакайте — артистка Алла Пугачева, она же Примадонна и одна из наиболее известных представительниц российской эстрады. Отец — циркач Миколас Эдмундас Орбакас. Ее родители познакомились в 1969 году в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. Вскоре после начала отношений они поженились. Однако брак просуществовал всего четыре года, до 1973-го.

Рост певицы составляет 171 сантиметр. Вес варьируется от 51 до 55 килограммов.

Родной город Орбакайте — Москва. Первые четыре года она проживала в литовском поселке Швянтойи. Затем мать увезла ее в российскую столицу.

Детство Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте из творческой семьи. Это во многом определило ход ее детства. Во-первых, из-за родительских гастролей она не один год провела у бабушек и дедушек. Во-вторых, уже в малолетстве ее приобщили к искусству. Будущая артистка рано освоила игру на фортепиано, некоторое время занималась балетом и, став чуть старше, даже выступала в балетной труппе.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Кристина Орбакайте, 1979 год

Уже в 1978 году она дебютировала на телевидении: девочка спела в эфире передачи «Веселые нотки». Вскоре после этого она выступала еще несколько раз, в том числе вместе с матерью с песней «А знаешь, все еще будет». Одна из ранних песен артистки — «Пусть говорят», написанная Игорем Николаевым — позже вошла в ее дебютный альбом.

В 1982 году девочка испытала силы на актерском поприще. Она прошла кастинг на роль Лены Бессольцевой в драме «Чучело» (режиссер Ролан Быков). Фильм получил признание как на родине, так и за рубежом. В частности, пресса отметила талант юной Орбакайте. Одно из американских изданий даже сравнило ее с Мерил Стрип. Забегая вперед, после раннего успеха девочка продолжила актерскую карьеру, снялась еще в нескольких фильмах, а в 1995 году поступила в ГИТИС и играла на сцене МХТ.

Творческая биография Кристины Орбакайте

Уже первые страницы биографии Кристины Орбакайте пестрят творческими достижениями. Если же говорить про полноценный старт эстрадной карьеры, то он приходится на 1992 год. Тогда молодая певица выступила в эфире «Рождественских вечеров» Пугачевой. Она исполнила песню «Поговорим» (также написанную Николаевым), которая стала хитом. Позже этот трек вошел в дебютный альбом артистки «Верность» (1994 год).

Фото: Христофоров Валерий/ИТАР-ТАСС Кристина Орбакайте и Федор Стуков, 1994 год

Орбакайте стала активно записывать песни, играла и танцевала на сцене, участвовала в турне матери, снималась в клипах. Благодаря интенсивной работе до конца 90-х она записала еще два альбома — «Ноль часов и ноль минут» и «Ты». Выступать сольно — не как протеже Пугачевой — она начала в 1999 году. А уже в начале нулевых была признана одной из популярнейших певиц России. Тогда же вышел ее четвертый альбом «Май».

После этого пластинки следовали одна за другой, а вместе с ними начались и полноценные гастроли. Певица посетила страны СНГ, Германию, Израиль, Штаты. Возвращаясь на родину, она бралась за роли в МХТ и выступала на отечественных площадках. Тогда же, в нулевых, Орбакайте начала творить в паре с артистом Авраамом Руссо. Их совместные композиции пользовались большой популярностью, а сам дуэт даже выступил в Кремлевском дворце. К тому времени в копилке Орбакайте уже были премии The World Music Awards, «МУЗ-ТВ», «Золотой граммофон» и другие. С 2013 года она считается заслуженной артисткой РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Параллельно с музыкальной карьерой артистка снималась в кино. Фильмография Орбакайте насчитывает более трех десятков работ (в том числе в качестве актрисы озвучки). Среди наиболее популярных из них — франшиза «Гардемарины» и «Любовь-морковь». В 2023 году она появилась в музыкальном черно-белом фильме-вариации «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором также снялись Валерия, Иосиф Пригожин, Леонид Агутин, Юлия Пересильд и другие звезды.

Карьера артистки развивалась стремительно и не стоит на паузе и сейчас. Кристина Орбакайте выпустила порядка 200 песен, 11 альбомов и 8 сборников (самый свежий из них — «Свобода» — вышел в 2021 году). Она не раз выступала в дуэтах, например с Аллой Пугачевой, Валерией, «Дискотекой Авария» и другими исполнителями. Она продолжает выпускать синглы: в 2023 году вышли посвященная матери песня «Алла будет петь» и «Только вдвоем», в 2024 — «Глаз-алмаз».

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте

Личная жизнь Кристины Орбакайте

В отличие от творческой, личную жизнь Орбакайте нельзя назвать слишком интенсивной. За 52 года она состояла в продолжительных отношениях лишь трижды. Впрочем, без серьезных проблем все же не обошлось. Певице пришлось претерпеть измены, судебные разбирательства и даже побои. Но обо всем по порядку.

Бывшие гражданские мужья Кристины Орбакайте

Первый значимый роман Орбакайте завязался, когда артистке было 16 лет. В то время жизнь свела ее с Владимиром Пресняковым — младшим. Вскоре после начала отношений пара стала жить вместе. Их союз просуществовал до 1997 года, причем в 1991 году у них появился сын (но о детях чуть позже).

Однако влюбленные так и не узаконили отношения. В частности, их союз подточили измены со стороны Преснякова (в чем он лично признался в эфире передачи «Секрет на миллион»). В итоге Пресняков так и остался гражданским — и ныне бывшим — мужем Кристины Орбакайте.

Фото: О. Волкова/РИА Новости Советский эстрадный певец Владимир Пресняков — младший с танцовщицей балета «Рецитал» Кристиной Орбакайте

Следующий роман певицы начался в конце 90-х. Артистка вступила в отношения с российским предпринимателем чеченского происхождения Русланом Байсаровым. Роман продлился недолго, до 2001 года, но за это время у пары также появился совместный ребенок — мальчик.

Некоторые источники утверждают, что пара якобы узаконила отношения по мусульманским требованиям, то есть провела обряд никах. Так это или нет, неизвестно, но совместная жизнь не была счастливой. Однажды Байсаров, поддавшись ревности, избил певицу и сломал ей нос. Об этом рассказывали как сама артистка, так и ее мать и свидетели произошедшего. Когда же пришло время расставания, они долго и со скандалами делили права на воспитание сына через суд.

Михаил Земцов — муж Кристины Орбакайте

В 2005 году личная жизнь Кристины Орбакайте наладилась. Тогда артистка впервые вступила в законный брак. Ее избранником стал русский предприниматель Михаил Земцов. Он проживает в Штатах, где и построил карьеру. Начинал он как дантист, но вскоре стал владельцем собственного центра стоматологии.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певица Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым

Земцов остается мужем Кристины Орбакайте и по сей день. Он по-прежнему живет в США и воспитывает общую с певицей дочь. Артистка в свою очередь продолжает строить карьеру на родине, но регулярно ездит в Штаты к семье.

Дети Кристины Орбакайте

Теперь скажем чуть больше о детях Кристины Орбакайте. Как уже было отмечено, ее первый ребенок появился, когда она состояла в отношениях с Пресняковым-младшим. Их сын родился в 1991 году и получил имя Никита. Сегодня он известен как актер и музыкант, ему принадлежит группа Multiverse. В фильмографии Никиты Преснякова роли во франшизе «Елки», мини-сериале «Наследие», комедии «Клипмейкеры». С начала СВО актер живет в США.

Второй ребенок Орбакайте родился в 1998 году, когда артистка состояла в отношениях с Байсаровым. Мальчика назвали Дени. В нулевых расставание родителей сделало из него звезду новостных сводок. Тогда общественность пристально следила за тем, как Орбакайте и Байсаров делили права на воспитание мальчика. В конце концов вопрос урегулировали в суде. Право выбора оставили за ребенком. Дени разрешили жить и с матерью, и с отцом — в зависимости от того, кто находится на гастролях или в командировке в данный момент.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Певица Кристина Орбакайте с сыном Дени во время шоу Валентина Юдашкина

Дени учился в элитной школе, позже прошел военную подготовку в Чечне. В 20 лет он стал предпринимателем и учредил собственную компанию «Аутерра». Ее деятельность связана с рекламой и торговлей. После начала СВО в Сети появились слухи об эмиграции Дени, однако вскоре молодой человек опроверг их.

Дочь Клавдия — младшая из детей Орбакайте. Она появилась на свет в 2012 году. Девочка живет вместе с отцом Михаилом Земцовым в Штатах. Она занимается балетом, музыкой, спортом и садоводством. В 2022 году вышел ее сингл «Маленький принц», записанный в дуэте с матерью.

Чем занята Кристина Орбакайте сейчас

С начала СВО жизнь певицы изменилась несущественно. Она продолжает сниматься в кино, выпускать песни и выступать, но большую часть времени живет в США. При этом она все так же появляется в новостях. Орбакайте подвергается критике за жизнь в Штатах. По мнению продюсера Первого канала Сергея Дворцова, она якобы «закрыла себе путь на родину» и может приобрести статус иноагента. Впрочем, пока что это кажется маловероятным: никаких серьезных «промахов» за артисткой не замечено.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте на концерте «Песня года — 2023»

Весной 2024 года ряд концертов певицы в России был отменен. Впрочем, это коснулось далеко не всех выступлений, и 4 марта она выступила-таки в Петербурге. Следующий скандал, в котором оказалась замешана певица, связан с ее выступлением в американском клубе Level. Орбакайте должна была стать специальным гостем заведения, из-за чего цены на входные билеты взлетели. Возмущенные этим фактом, посетители Level начали массово отменять бронирование столиков прямо накануне мероприятия. А сама Орбакайте вскоре улетела из США на отдых во Францию.

Что бы ни говорили противники Кристины Орбакайте, а ее карьера не стоит на месте. Артистка продолжает творить и остается видной фигурой российской эстрады. А потому она все так же радует поклонников свежими синглами и не перестает мелькать в новостных сводках.

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