Орбакайте уехала из США после скандала вокруг ее выступления Певица Кристина Орбакайте покинула США и отправилась во Францию отдыхать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте покинула США после скандала с выступлением в одном из баров Нью-Йорка, пишет издание «Страсти». Артистка отправилась в отпуск во Францию. Кадрами из французской столицы она поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ну что... Париж, как всегда, веселится и танцует, — подписала она ролик.

Орбакайте отметила, что улетела из США, чтобы некоторое время побыть в Европе. Это, как уточнили журналисты, случилось после скандала вокруг выступления артистки в Нью-Йорке: певица в апреле должна выступить в одном из баров Бруклина, однако владельцы заведения предпочли сделать появление Орбакайте сюрпризом для публики.

Когда стало известно имя выступающей, завсегдатаи бара стали возмущаться, что из-за российской артистки их заставили платить немалые деньги. Поэтому многие отменили бронирование столиков за день концерта Орбакайте.

Как считает музыкальный продюсер Павел Рудченко, Кристина Орбакайте вполне может заработать на концертах в США. По его мнению, без денег артистка не останется, поскольку сейчас в Америке не так много российских звезд. Продюсер в то же время сомневается, что Орбакайте станет популярной в Штатах. По его мнению, вся история с концертами нужна для поддержки ее имиджа.