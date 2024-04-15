«Алла будет петь»: Орбакайте обратилась к Пугачевой в день ее 75-летия Орбакайте поздравила Пугачеву с днем рождения и показала архивное видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 75 лет. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнительница опубликовала архивные кадры совместных выступлений с Примадонной и сопроводила их своей композицией «Алла будет петь», которую она выпустила в прошлом году.

С днем рождения, мама. Алла будет петь, — написала Орбакайте.

Ранее сообщалось, что Пугачева вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве. По данным KP.RU, артистка планировала отметить день рождение с размахом, но гости не смогли приехать на праздник из-за атаки Ирана на Израиль. Власти страны были вынуждены закрыть воздушное пространство в целях безопасности. В настоящее время Пугачева находится в доме в Кесарии вместе с детьми Лизой и Гарри, а ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) гастролирует за пределами страны.

Журналистка Алена Жигалова ранее заявила, что Пугачева проведет гастрольный тур в честь 75-летия по Израилю и Прибалтике. По ее словам, за каждый концерт Примадонна просит €50 тысяч (около 5 млн рублей). Она напомнила, что раньше Пугачева была самой высокооплачиваемой певицей страны, ее гонорар за часовое выступление составлял €300–350 тысяч (от 30 до 35 млн рублей).