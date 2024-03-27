Пресняков рассказал о первой мысли после теракта в «Крокусе» Пресняков: первой мыслью после теракта в «Крокусе» стала помощь пострадавшим

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Владимир Пресняков

Певец Владимир Пресняков заявил, что его первой мыслью после теракта в «Крокус Сити Холле» было оказать помощь пострадавшим, передает корреспондент NEWS.ru. В кулуарах мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» он рассказал, что испытал шок от новостей о трагедии.

Ты находишься в шоке, и первая мысль сразу чем-то помочь, — заявил Пресняков.

Ранее солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева поддержала артистов, которые выпустили песни в первые дни после теракта в «Крокус Сити Холле». За кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» она отметила, что музыканты выражают свою скорбь через песни. Она также призвала людей быть добрее, отметив, что артисты действуют из благих побуждений.

До этого певец Сергей Лазарев рассказал, что узнал о теракте в «Крокус Сити Холле» сразу после шоу в Мурманске. По словам артиста, его звукорежиссер иногда работает с группой «Пикник», но в тот день он был на гастролях с командой Лазарева. Музыкант подчеркнул, что оказывает помощь пострадавшим при теракте в Подмосковье, но не хочет об этом «кричать» на всю страну.