Чем известна Виктория Боня: биография и личная жизнь блогера-миллионника Рассказываем, как девушка из провинции стала известна на всю страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогеры, теледивы и светские львицы — спорные лидеры мнений, личная жизнь которых неизменно становятся предметом обсуждений и сплетен. В число медийных личностей, чья персона неизменно приковывает внимание общественности, входит Виктория Боня. Рассказываем, кто она, чем зарабатывает на жизнь и почему ее деятельность вызывает так много вопросов.

Начало карьеры Виктории Бони

Будущая теледива появилась на свет 27 октября 1979 года. Семья Виктории Бони жила в небольшом городке Краснокаменске Забайкальского края. Отец девочки работал шахтером, мама была медсестрой. Интересно, что Боня вопреки многочисленным пересудам — настоящая фамилия звезды: девушка унаследовала ее от отца, имеющего молдавские корни.

Когда малышке исполнилось два года, ее родители разошлись. Воспитание Виктории и ее старшей сестры Ангелины легло на плечи матери и бабушки. С малолетства Виктория демонстрировала артистизм, благодаря которому мечтала покорить столицу. Ее мечта начала воплощаться в жизнь, когда шестнадцатилетняя девушка вместе с матерью перебралась в Москву.

Виктория получила высшее образование: она училась на экономическом факультете МГУПП. Параллельно с учебой Боня подрабатывала то официанткой, то кассиршей или секретаршей. Однако девушка не оставила мечту стать звездой и решила исполнить ее, используя привлекательную внешность. Сначала Виктория участвовала в конкурсе «Краса России», а уже в 2001 году отправилась в Филиппины на состязание «Мисс Земля». Она не одержала победу, но, по слухам, обзавелась видным поклонником.

С его помощью Боня вместе с подругой переехала в Америку. Там она овладела английским и испанским языками, а также организовала небольшой бизнес. Вскоре девушка вернулась в Москву и получила второе высшее образование в Высшей школе «Останкино».

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС Телеведущая Виктория Боня и продюсер Яна Рудковская

Телевидение, моделинг, блогинг: чем зарабатывает Виктория Боня

Один из главных пунктов биографии Бони — участие в проекте «Дом-2» в 2006 году. Благодаря скандальному шоу Виктория обзавелась многочисленными поклонниками. После этого ее карьера стала набирать стремительные обороты. Девушка вела передачу «Cosmopolitan. Видеоверсия», снималась в клипах отечественных звезд — Тимати, Димы Билана, Егора Крида, появилась на обложках нескольких глянцев, включая Maxim.

После закрытия видеоверсии Cosmopolitan Боня перешла на канал MTV. Она вела шоу «LOVE Машина», стала ведущей шоу «Каникулы в Мексике — 2», участвовала в популярных реалити, включая «Без страховки», «Форт Боярд» и «Звезды в Африке».

Говоря о биографии Бони, нельзя не упомянуть ее опыт в кинематографе. Виктория снялась в десятке фильмов и сериалов (правда, высокорейтинговых проектов в этом списке нет). Ее можно увидеть в таких лентах, как:

«Универ»;

«А мама лучше!»;

«Большие надежды»;

«Мексиканский вояж Степаныча»;

«Будь моим продюсером!»;

«Максимальный удар» и других.

Однако в большей степени Боня известна как модель и амбассадор брендов. Она также выпускала авторскую коллекцию украшений, джинсовой одежды, купальников, а сейчас развивает линию косметики.

Наконец Боню знают как блогера и автора курсов. В рамках курса «Женщина на миллион» она учит клиенток привлекать «деньги и правильных мужчин», а также стать уверенной в себе. Вместе с этим Боня продает онлайн-программу по подтяжке кожи, «увеличению губ в домашних условиях» и «глубинной проработке тканей лица».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Виктория Боня

Личная жизнь Виктории Бони

В разговоре о биографии Виктории Бони непременно затрагивается личная жизнь блогера. По собственному признанию Виктории, в первые серьезные отношения она вступила в семнадцать лет. Ее избранник — банкир Евгений Суворов — не только был значительно старше, но и имел жену и детей.

Боню всегда окружали состоятельные мужчины, которые щедро одаривали возлюбленную. Например, от бизнесмена Сергея Говядина Виктория получила собственную жилплощадь в Москве и долю в агентстве по недвижимости. Если говорить о других видных избранниках Бони, то стоит упомянуть непродолжительные отношения с бразильским футболистом Веллитоном.

Одним из главных эпизодов личной жизни Бони стали отношения с миллиардером-ловеласом Алексом Смерфитом. После начала романа Виктория переехала в его особняк в Монако. Там в 2012 году она родила ребенка. Девочка получила двойное имя Анджелина-Летиция (в честь старшей сестры Бони — Ангелины). Однако Алекс и Виктория так и не поженились. Боня заявила, что после развода родителей решила принципиально не вступать в брак.

Отношения Бони и Смерфита закончились в 2016 году. После этого Виктория встречалась сначала с американским юристом Алленом Джеффри Бейером, затем — с французским бизнесменом Пьером Андюраном. В 2019 году появились неподтвержденные слухи об отношениях Бони с бойцом смешанных единоборств Хусейном Асхабовым.

В 2023 году стало известно, что Боня нашла нового избранника. Им стал якутский предприниматель Руслан Гасанов. По его словам, их союз зародился в 2021 году. Ради Бони Гасанов оставил жену, с которой прожил семь лет. Сейчас личная жизнь Бони остается предметом пристального внимания поклонников. Однако Виктория не дает оснований для пересудов и остается верна Руслану.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая Виктория Боня и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова

Семья Виктории Бони

Виктория не торопится выходить замуж. Но, по собственному признанию, она всегда хотела большую семью. Она назвала рождение дочери одним из счастливейших эпизодов своей жизни.

В конце 2023 года в интервью с Ляйсан Утяшевой Боня призналась, что мечтает снова стать матерью. Она хотела бы родить вторую девочку и мальчика или двух мальчиков. Ранее, в октябре, блогер объявила, что намерена заморозить яйцеклетки. Так что в будущем в семье Бони еще может случиться пополнение.

Как выглядит Виктория Боня в жизни: фото до и после пластики

Наравне с личной жизнью Бони бесконечные пересуды вызывает внешность дивы. Разговоры о пластических операциях, сделанных Викторией, начались еще во время участия девушки в проекте «Дом-2». Однако сама теледива долгое время отрицала любые хирургические вмешательства и настаивала, что ратует за естественную красоту. Она пропагандировала массажи, якобы гарантирующие очерченную линию челюсти и выраженные скулы.

Однако в 2023 году блогер все же решилась на полноценную операцию. Она сделала подтяжку лица, липосакцию шеи и так называемые «лисьи глаза» — операцию по изменению разреза глаз. Долгое время Боня не публиковала фото того, как теперь выглядит в жизни. Теледива скрывалась за широкими темными очками и фильтрами в соцсетях.

Поклонники увидели результаты операции Бони только в конце 2023 года. Виктория продемонстрировала подтянутое лицо на программе Ляйсан Утяшевой. По ее словам, пластика обошлась ей в 19 миллионов рублей.

Чем занята Виктория Боня сейчас

Сейчас Виктория Боня занимается развитием личного бренда. Она активно ведет соцсети, в том числе YouТube-канал. В своих постах и роликах блогер рассказывает о различных «техниках самопознания». Она учит подписчиков открывать «пути к изобилию», делится «медитациями наполнения», записывает подкасты о преодолении «ограничений ума».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Боня

Одним из методов «самопознания», пропагандируемых Боней, является употребление наркотического отвара-галлюциногена. Из-за этого летом 2023 года, со слов Екатерины Мизулиной, прокуратура начала проверку контента Бони на наличие пропаганды психотропных веществ. Позже, уже в сентябре того же года, появились слухи, что МВД проверяет Юоню по статье «Мошенничество». Однако это заявление так и не было подтверждено.

В конце 2023 года Виктория Боня поделилась планами на будущее. Она намерена стать «самой влиятельной женщиной в мире», приобрести яхту, уйти в политику и наладить контакт с лидерами стран «Большой семерки», а также организовать совместный проект с Илоном Маском. В числе желаний Бони — создание собственных «ретрит»-центров.

Теперь вы знакомы с биографией и фактами из личной жизни Виктории Бони. Спорная деятельность блогера вызывает немало вопросов. Но, несмотря на это, Боне все равно удается создавать инфоповоды и оставаться в центре общественного внимания. Так что в ближайшее время ее имя едва ли сойдет с новостных полос.

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