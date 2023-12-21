Москвичам пообещали экстремально низкое атмосферное давление Синоптики пообещали давление в 727 мм в Москве и Подмосковье 23 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы и Подмосковье 23 декабря ждет серьезное понижение атмосферного давления, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ. Уточняется, что барометры в субботу могут упасть до экстремального значения в 727 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, рекорд низкого атмосферного давления для этой даты в предыдущие годы составил 723 мм ртутного столба. Кроме того, по данным метеорологов, в субботу прогнозируются интенсивные осадки, а новый приток тепла с юго-запада обеспечит повышение температуры до плюс 4 градусов. После этого в ночь на 24 декабря на столичный регион обрушится сильный снегопад, похолодает до минус 3 градусов.

Похолодание продолжится в начале следующей недели. 25 декабря ночью — до минус 8 — минус 3 градусов, днем будет от минус 6 до минус 1 градуса, — пообещали синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в канун католического Рождества, 25 декабря, в столице ожидается мягкая погода с небольшими отрицательными температурами. Специалист уточнил, что прогнозируется небольшой снег, температура воздуха опустится до 4–6 градусов мороза. Днем 25 декабря будет от минус 2 до минус 4 градусов.